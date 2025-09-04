33 perce
Mintegy 200 rászoruló gyermek beiskolázását könnyítették meg megyénkben
A Magyar Református Szeretetszolgálat Csongrád-Csanád vármegyékben mintegy kétszáz, az egész Kárpát-medencében pedig ezerhétszáz kisdiák beiskolázását segítette tanszercsomagokkal. Hódmezővásárhelyen az Ótemplomban adták át a református iskolák képviselőinek a Radírozzuk ki a különbségeket! programban összegyűjtött adományokat.
Radírozzuk ki a különbségeket! címmel indított a nyáron gyűjtést a Magyar Református Szeretetszolgálat.
Három áruházban gyűjtöttek
Augusztusban Szegeden és Hódmezővásárhelyen három áruházban gyűjtöttek tanszereket az önkéntesek a Radírozzuk ki a különbségeket! elnevezésű program részeként.
2,7 millió értékű taneszköz gyűlt össze
A felajánlásoknak köszönhetően 2.774.024 forint értékben gyűltek össze taneszközök. A szeptember elsejei iskolakezdésre 11 település 192 fiatalja kapott tanszertámogatást, amelyek közül a vásárhelyi adományokat (iskolatáskákat, tolltartókat, füzeteket író- és rajzeszközöket) a Református Ótemplomban szeptember 1-jén adta át a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő oktatási intézmények tanévkezdő áhítatán Mándi Ferenc diakónus, a szeretetszolgálat dél-alföldi koordinátora, aki Magyarcsanádra és Kiszomborra is vitt adományt.
Radírozzuk ki a különbségeket!
A Magyar Református Szeretetszolgálat Radírozzuk ki a különbségeket! elnevezésű tanszergyűjtő akciójának célja, hogy iskolatáskával vagy tanszercsomaggal Magyarországon, valamint határon túli területeken segítsen a nehéz körülmények között élő gyermekeknek. A kampány jelmondata azt a hitet is kifejezi, hogy a szociális különbségek nem legyőzhetetlen akadályok.
Legközelebb advent előtt szerveznek gyűjtését, a diakóniai lehetőségekről, a rászorulók és nehéz sorsú családok támogatási programjairól a jobbadni.hu oldalon lehet tájékozódni.
