Hódmezővásárhely összefogott: rákkezelésre gyűjtenek a háromgyerekes családanya számára

Galiszné Kun Bernadett igazi közösségi ember és szociálisan érzékeny, a férjével több jótékonysági edzést szerveztek, gyűjtöttek daganatos kislánynak, állatmenhelynek. A sors úgy hozta, hogy most érte fognak össze az emberek, mert kiújult nála a rák.

Galiszé Kun Bernadett sokat segített másokon, most úgy hozta az élet, hogy őérte fogtak össze, hogy újra legyőzhesse a rákot. Fotó forrása: Galiszné Kun Bernadett

Galiszné Kun Bernadett életét újra felforgatta a rákbetegség

A rákbetegség kiújulása derült égből villámcsapásként érkezett Detti életébe. Lapunknak azt mondta:

Nagyon hirtelen jött ez az egész, olyan ez a testemnek, mint a repülőnek a kényszerleszállás. Lelkileg is nehéz. Azért küzdök most, hogy a most következő 1-2 évem meglegyen, utána meg a következő 1-2 év és így tovább, mert a családomnak, a férjemnek, gyerekeimnek is szüksége van rám.

A 45 éves családanya most azzal szembesült, hogy áttétek alakultak ki a tüdején, a mellhártyáján, hashártyáján, máján, gerincén, a bordáin, a csípőlapátokon és az agyában is.

Létezik egy németországi kezelés, ami során a beteg véréből kivonják az őssejtekből származó előalakokat, amiből őrsejteket lehet előállítani, ezeket pedig „megtanítják” a daganat antigénjeinek felismerésére. A „betanított” őrsejteket visszajuttatják a beteg szervezetébe. A kezelés nagyon drága, 8 millió forintba kerül.

Az éjszakai spinning, a tánc és a komolyzene is segíthet

Detti gyógykezeléséért hatalmas összefogás alakult ki Hódmezővásárhelyen. Létrejött a Megyünk előre Dettiért! Facebook-csoport, ahová özönlenek a felajánlások, amikre licitálni lehet. Volt, aki saját készítésű süteményt, szilvalekvárt ajánlott fel, mások ruhákat, volt, aki órát, ajándékutalványt bocsátott licitre – hogy néhány példát említsünk. A befolyt összegek egyenesen Galiszné Kun Bernadett számlájára kerülnek.

Több jótékonysági rendezvény plakátjára is rábukkantunk. Galisz Péter, Bernadett férje, október 4-én éjszakai spinninget szervez a Bocskai utca 10. szám alatt. Az edzést Varsányi Berni, Gál Hajnalka és Galisz Péter tartják.

Ugyancsak október 4-én a Ritmus Táncstúdió a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban workshopot rendez, 11.45-től 16 óráig 3x75 perc táncra várják a segíteni akarókat. A belépő 6000 forint, ami Detti gyógyulását szolgálja. A rendezvény mottója: „Mutassuk meg újra, milyen, amikor a Ritmusos kis szívek és talpak együtt dobbannak.”