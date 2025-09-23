2 órája
Hódmezővásárhely összefogott: rákkezelésre gyűjtenek a háromgyerekes családanya számára
Nagyon sokan fogtak össze a hódmezővásárhelyi családanyáért, akit idén tavasszal, 5 év után gyógyultnak nyilvánítottak a rákbetegségéből, azonban a nyár végén kiderült, nagyon sok áttét jelent meg a szervezetében. Galiszné Kun Bernadettért újra harcol a rák ellen. Barátai, ismerősei találtak egy németországi gyógykezelést, most arra gyűjtenek, jótékonysági rendezvényeket is szerveznek.
Galiszné Kun Bernadett igazi közösségi ember és szociálisan érzékeny, a férjével több jótékonysági edzést szerveztek, gyűjtöttek daganatos kislánynak, állatmenhelynek. A sors úgy hozta, hogy most érte fognak össze az emberek, mert kiújult nála a rák.
Galiszné Kun Bernadett életét újra felforgatta a rákbetegség
A rákbetegség kiújulása derült égből villámcsapásként érkezett Detti életébe. Lapunknak azt mondta:
Nagyon hirtelen jött ez az egész, olyan ez a testemnek, mint a repülőnek a kényszerleszállás. Lelkileg is nehéz. Azért küzdök most, hogy a most következő 1-2 évem meglegyen, utána meg a következő 1-2 év és így tovább, mert a családomnak, a férjemnek, gyerekeimnek is szüksége van rám.
A 45 éves családanya most azzal szembesült, hogy áttétek alakultak ki a tüdején, a mellhártyáján, hashártyáján, máján, gerincén, a bordáin, a csípőlapátokon és az agyában is.
Létezik egy németországi kezelés, ami során a beteg véréből kivonják az őssejtekből származó előalakokat, amiből őrsejteket lehet előállítani, ezeket pedig „megtanítják” a daganat antigénjeinek felismerésére. A „betanított” őrsejteket visszajuttatják a beteg szervezetébe. A kezelés nagyon drága, 8 millió forintba kerül.
Az éjszakai spinning, a tánc és a komolyzene is segíthet
Detti gyógykezeléséért hatalmas összefogás alakult ki Hódmezővásárhelyen. Létrejött a Megyünk előre Dettiért! Facebook-csoport, ahová özönlenek a felajánlások, amikre licitálni lehet. Volt, aki saját készítésű süteményt, szilvalekvárt ajánlott fel, mások ruhákat, volt, aki órát, ajándékutalványt bocsátott licitre – hogy néhány példát említsünk. A befolyt összegek egyenesen Galiszné Kun Bernadett számlájára kerülnek.
Több jótékonysági rendezvény plakátjára is rábukkantunk. Galisz Péter, Bernadett férje, október 4-én éjszakai spinninget szervez a Bocskai utca 10. szám alatt. Az edzést Varsányi Berni, Gál Hajnalka és Galisz Péter tartják.
Ugyancsak október 4-én a Ritmus Táncstúdió a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban workshopot rendez, 11.45-től 16 óráig 3x75 perc táncra várják a segíteni akarókat. A belépő 6000 forint, ami Detti gyógyulását szolgálja. A rendezvény mottója: „Mutassuk meg újra, milyen, amikor a Ritmusos kis szívek és talpak együtt dobbannak.”
Október 18-án 18 órától, ugyancsak a művelődési központban Békési Dorina, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatója szervezi az Ifjú Zenészek Komolyzenei Jótékonysági Koncertjét.
Támogatói jegyeket 2000, 3000, 4000 és 5000 forintért lehet vásárolni.
Lesz Jótékonysági Családi Nap is
Másnap, október 19-én vasárnap pedig a Hódtói Sportcsarnokban Jótékonysági Családi Nappal is segítik összegyűjteni a pénzt Detti gyógykezelésére. 9-től 16 óráig taekbo, kettlebell, BJJ, Kangoo-jumps, stretching, mobilizáló gyerektorna, mazsorett, ritmustánc és alakforma edzés vár az érdeklődőkre. A belépő 2000 forint, a gyermekeknek ingyenes. Lesz csillámtetkó, gyereksarok, sütisarok és tombola is. A programot a Mozgás Központ szervezi.
Aki segíteni szeretné Bernadett gyógyulását, a következő számlaszámon is megteheti: Galiszné Kun Bernadett 11773353-40786094-00000000.
A közleménybe írják be „Adomány Detti gyógyulásáért!”.
Szemétszállítási szigor októbertől – jönnek a pluszköltségek és új szabályok
Most jött a bomba bejelentés: haza lehet vinni A padlás sztárjait
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!