Becsengettek

2 órája

90 család tanévkezdését támogatták Vásárhelyen

Címkék#Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ)#Szent Ferenc Program#iskolatáska#Hódmezővásárhely

Tanszerekkel telepakolt iskolatáskákat kapott Hódmezővásárhelyen 40 elsős. Egyéb iskolai felszereléseket és egy 12 ezer forintos vásárlási utalványt vehetett át 90 olyan rászoruló család, akiknek az anyagi helyzetük miatt erőn felüli terhet jelent az iskolakezdés.

Kovács Erika

Kilencven nehéz helyzetben élő, rászoruló család gyermekeinek iskolakezdését könnyítette meg a hódmezővásárhelyi önkormányzat a Vöröskereszttel és a Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve Hódmezővásárhelyen, a Szent Ferenc Program részeként.

A vöröskereszt által adományozott iskolatáskák rászoruló családoknak.
Hódmezővásárhelyen 90 család tanévkezdését segítette az önkormányzat, két civil szervezettel összefogva. Fotók forrása: Hódmezővásárhely Város Gyorshír Szolgálata 

Negyvenen kaptak teli iskolatáskát

– Csütörtök délután az Oldalkosár utcai óvodában a leendő elsősök közül mintegy negyvenen kaptak kompletten felszerelt iskolatáskát a Magyar Vöröskereszttől, másnap, pénteken pedig a városházán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat osztott tanszereket mintegy 90 gyermeknek, illetve önkormányzatunk közel 50 családnak biztosított egyenként 12 ezer forintos vásárlási utalványt – írta a hivatalos Facebook oldalán Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.

Joguk van a tisztességes tanulási feltételekhez

Kiemelte, meggyőződése, hogy minden gyermeknek joga van a tisztességes tanulási feltételekhez, függetlenül a család anyagi lehetőségeitől. 

A rászoruló családok segítését tűzték ki célul

A Szent Ferenc Programot is azzal a céllal hívták életre, hogy esélyt, lehetőséget és támogatást adjanak a Vásárhelyen élő, nehéz helyzetű családok felemelkedéséhez.

 

