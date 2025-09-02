90 család tanévkezdését támogatták Vásárhelyen

Kilencven nehéz helyzetben élő, rászoruló család gyermekeinek iskolakezdését könnyítette meg a hódmezővásárhelyi önkormányzat a Vöröskereszttel és a Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve Hódmezővásárhelyen, a Szent Ferenc Program részeként.

Hódmezővásárhelyen 90 család tanévkezdését segítette az önkormányzat, két civil szervezettel összefogva. Fotók forrása: Hódmezővásárhely Város Gyorshír Szolgálata

Negyvenen kaptak teli iskolatáskát

– Csütörtök délután az Oldalkosár utcai óvodában a leendő elsősök közül mintegy negyvenen kaptak kompletten felszerelt iskolatáskát a Magyar Vöröskereszttől, másnap, pénteken pedig a városházán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat osztott tanszereket mintegy 90 gyermeknek, illetve önkormányzatunk közel 50 családnak biztosított egyenként 12 ezer forintos vásárlási utalványt – írta a hivatalos Facebook oldalán Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.

Joguk van a tisztességes tanulási feltételekhez

Kiemelte, meggyőződése, hogy minden gyermeknek joga van a tisztességes tanulási feltételekhez, függetlenül a család anyagi lehetőségeitől.

A rászoruló családok segítését tűzték ki célul

A Szent Ferenc Programot is azzal a céllal hívták életre, hogy esélyt, lehetőséget és támogatást adjanak a Vásárhelyen élő, nehéz helyzetű családok felemelkedéséhez.