2 órája
Hiába súlyos beteg és mozgáskorlátozott, megdöbbentő ok miatt tagadták meg tőle a rehab kocsit
Elutasították a kérelmét a kis piros mopedre a hódmezővásárhelyi Ancsányi Lászlónak. Az indoklásban arra hivatkozott a NEAK, hogy a férfi túlsúlyos, most 154 kilogramm. Az utóbbi másfél évben hízott közel 60 kilót a rákbetegségére kapott hormoninjekciók miatt. A rehab kocsi azért kellene neki, hogy ne legyen elzárva a világtól.
Létezik olyan rehab kocsi, aminek 200 kilogramm a terhelhetősége. Ancsányi László úgy tudja, azt nem adják térítésmentesen, legalább 400 ezer forint önrész kellene hozzá. A férfinek erre nincs pénze.
Két infarktus, csípőízületi betegség és rák
Ancsányi László februárban töltötte be a 65. életévét. Közel 30 éve, 1998-ban, két infarktus után lett rokkantnyugdíjas. Nemrég újabb problémákkal nézett szembe, tönkre mentek a csípőízületei, ami nehézkessé tette a járását. A baj nem járt egyedül, mert mindezek tetejébe áttétes daganatot is megállapítottak nála.
– Havonta kapok hormoninjekciókat a hasamba, ezzel tartják szinten az állapotomat. Ettől viszont másfél év alatt közel 60 kilogrammot híztam. A plusz súly az amúgy is problémás mozgásomat tovább rontotta. Ma már csak 5-6 métert tudok megtenni gyalog, két mankóval. Ráadásul depresszió szerű tünetek is gyötörtek a bezártság miatt. Ezen változtatott a kis piros rehab kocsim, amit kéz alól vettem, a saját pénzemen. Már akkor is öreg volt és elhasznált, amikor hozzám került, de hatalmas szolgálatot tett, újból kinyílt előttem a világ – mesélte lapunknak a férfi.
Nem kap rehab kocsit, mert túlsúlyos: diszkriminációnak éli meg
A moped egy ideig jól szolgálta a férfit, mostanra azonban használhatatlanná vált. Ancsányi László május 12-én, a mozgásrehabilitációs szakorvos ajánlásával, megigényelt egy új mopedet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK). Mivel közgyógyellátásban részesül, így nem kellett volna önerőt sem fizetnie.
– Sajnos a reményeimet szertefoszlatta a NEAK elutasító határozata. Az indoklásban az szerepelt, hogy a NEAK szakértője elutasította az ellenjegyzést. Azt írták, hogy a mozgásszervi állapotom alapján ugyan megfelelnék a rehab kocsi kiutalási feltételeinek, de, idézem, „A felírt eszközt a testsúlya alapján nem tartjuk alkalmasnak arra, hogy a kihordási idő végéig megfeleljen és biztonságosan használható legyen.” Vagyis kövérnek találtattam, ezért nem jár nekem rehab kocsi! – mondta szomorúan a férfi. A határozat ellen fellebbezett, de azt is elutasították.
Ancsányi László súlya a hormoninjekciók hatására változott meg drasztikusan, 160 kilogrammnál volt a maximum, mostanra sikerült 6 kilogrammot leadnia.
– Nem azért lettem ilyen súlyú, mert éjjel-nappal süteményt ettem, hanem a hormoninjekciók miatt. Ha azokat nem kapnám, lehet, hogy már nem élnék. Az elutasítást diszkriminációnak élem meg! – mondta.
Mióta nincs mopedje, zuhan vissza a depresszióba
A férfi úgy tudja, létezik olyan rehab kocsi is, amelyiket nagyobb súlyra, 200 kiló terhelésig terveztek. Erre azonban nincs 100 százalékos támogatás, úgy tudja, minimum 400 ezer forint önrészt kellene fizetnie.
– Ennyi pénzt én nem tudok összeszedni. Sajnos egyre jobban zuhanok vissza a depresszióba. Van egy 30 éves autóm, de azzal legfeljebb orvoshoz tudok elmenni, ha a parkolóból valaki bekísér. Ha a boltból, a gyógyszertárból kell valami, valakit meg kell kérnem, vagy meg kell fizetnem. Alig találkozom emberekkel, nem tudom, mi lesz így velem – mondta lehangoltan.
Aki szeretne segíteni, hogy a férfinek, hogy sikerüljön önrésszel a nagyobb terhelhetőségű mopedhez jutnia, a 11773353-02970693-as számlaszámon (OTP BANK) teheti meg.
A számla tulajdonosa: Ancsányi László.
