szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

24°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elutasítás

2 órája

Hiába súlyos beteg és mozgáskorlátozott, megdöbbentő ok miatt tagadták meg tőle a rehab kocsit

Címkék#Ancsányi László#diszkrimináció#túlsúlyos

Elutasították a kérelmét a kis piros mopedre a hódmezővásárhelyi Ancsányi Lászlónak. Az indoklásban arra hivatkozott a NEAK, hogy a férfi túlsúlyos, most 154 kilogramm. Az utóbbi másfél évben hízott közel 60 kilót a rákbetegségére kapott hormoninjekciók miatt. A rehab kocsi azért kellene neki, hogy ne legyen elzárva a világtól.

Kovács Erika

Létezik olyan rehab kocsi, aminek 200 kilogramm a terhelhetősége. Ancsányi László úgy tudja, azt nem adják térítésmentesen, legalább 400 ezer forint önrész kellene hozzá. A férfinek erre nincs pénze.

Egyelőre nem kapott rehab kocsit Ancsányi László.
Ancsányi Lászlónak van ugyan egy autója, de azzal nem tud bemenni a boltba, vagy a gyógyszertárba, így rehab kocsira lenne szüksége. Fotó: Kovács Erika

Két infarktus, csípőízületi betegség és rák

Ancsányi László februárban töltötte be a 65. életévét. Közel 30 éve, 1998-ban, két infarktus után lett rokkantnyugdíjas. Nemrég újabb problémákkal nézett szembe, tönkre mentek a csípőízületei, ami nehézkessé tette a járását. A baj nem járt egyedül, mert mindezek tetejébe áttétes daganatot is megállapítottak nála.

– Havonta kapok hormoninjekciókat a hasamba, ezzel tartják szinten az állapotomat. Ettől viszont másfél év alatt közel 60 kilogrammot híztam. A plusz súly az amúgy is problémás mozgásomat tovább rontotta. Ma már csak 5-6 métert tudok megtenni gyalog, két mankóval. Ráadásul depresszió szerű tünetek is gyötörtek a bezártság miatt. Ezen változtatott a kis piros rehab kocsim, amit kéz alól vettem, a saját pénzemen. Már akkor is öreg volt és elhasznált, amikor hozzám került, de hatalmas szolgálatot tett, újból kinyílt előttem a világ – mesélte lapunknak a férfi.

Nem kap rehab kocsit, mert túlsúlyos: diszkriminációnak éli meg

A moped egy ideig jól szolgálta a férfit, mostanra azonban használhatatlanná vált. Ancsányi László május 12-én, a mozgásrehabilitációs szakorvos ajánlásával, megigényelt egy új mopedet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK). Mivel közgyógyellátásban részesül, így nem kellett volna önerőt sem fizetnie.

– Sajnos a reményeimet szertefoszlatta a NEAK elutasító határozata. Az indoklásban az szerepelt, hogy a NEAK szakértője elutasította az ellenjegyzést. Azt írták, hogy a mozgásszervi állapotom alapján ugyan megfelelnék a rehab kocsi kiutalási feltételeinek, de, idézem, „A felírt eszközt a testsúlya alapján nem tartjuk alkalmasnak arra, hogy a kihordási idő végéig megfeleljen és biztonságosan használható legyen.” Vagyis kövérnek találtattam, ezért nem jár nekem rehab kocsi! – mondta szomorúan a férfi. A határozat ellen fellebbezett, de azt is elutasították.

Ancsányi László súlya a hormoninjekciók hatására változott meg drasztikusan, 160 kilogrammnál volt a maximum, mostanra sikerült 6 kilogrammot leadnia.

– Nem azért lettem ilyen súlyú, mert éjjel-nappal süteményt ettem, hanem a hormoninjekciók miatt. Ha azokat nem kapnám, lehet, hogy már nem élnék. Az elutasítást diszkriminációnak élem meg! – mondta.

Mióta nincs mopedje, zuhan vissza a depresszióba

A férfi úgy tudja, létezik olyan rehab kocsi is, amelyiket nagyobb súlyra, 200 kiló terhelésig terveztek. Erre azonban nincs 100 százalékos támogatás, úgy tudja, minimum 400 ezer forint önrészt kellene fizetnie.

– Ennyi pénzt én nem tudok összeszedni. Sajnos egyre jobban zuhanok vissza a depresszióba. Van egy 30 éves autóm, de azzal legfeljebb orvoshoz tudok elmenni, ha a parkolóból valaki bekísér. Ha a boltból, a gyógyszertárból kell valami, valakit meg kell kérnem, vagy meg kell fizetnem. Alig találkozom emberekkel, nem tudom, mi lesz így velem – mondta lehangoltan.

Aki szeretne segíteni, hogy a férfinek, hogy sikerüljön önrésszel a nagyobb terhelhetőségű mopedhez jutnia, a 11773353-02970693-as számlaszámon (OTP BANK) teheti meg. 
A számla tulajdonosa: Ancsányi László.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu