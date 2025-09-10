Hiába súlyos beteg és mozgáskorlátozott, megdöbbentő ok miatt tagadták meg tőle a rehab kocsit

Létezik olyan rehab kocsi, aminek 200 kilogramm a terhelhetősége. Ancsányi László úgy tudja, azt nem adják térítésmentesen, legalább 400 ezer forint önrész kellene hozzá. A férfinek erre nincs pénze.

Ancsányi Lászlónak van ugyan egy autója, de azzal nem tud bemenni a boltba, vagy a gyógyszertárba, így rehab kocsira lenne szüksége. Fotó: Kovács Erika

Két infarktus, csípőízületi betegség és rák

Ancsányi László februárban töltötte be a 65. életévét. Közel 30 éve, 1998-ban, két infarktus után lett rokkantnyugdíjas. Nemrég újabb problémákkal nézett szembe, tönkre mentek a csípőízületei, ami nehézkessé tette a járását. A baj nem járt egyedül, mert mindezek tetejébe áttétes daganatot is megállapítottak nála.

– Havonta kapok hormoninjekciókat a hasamba, ezzel tartják szinten az állapotomat. Ettől viszont másfél év alatt közel 60 kilogrammot híztam. A plusz súly az amúgy is problémás mozgásomat tovább rontotta. Ma már csak 5-6 métert tudok megtenni gyalog, két mankóval. Ráadásul depresszió szerű tünetek is gyötörtek a bezártság miatt. Ezen változtatott a kis piros rehab kocsim, amit kéz alól vettem, a saját pénzemen. Már akkor is öreg volt és elhasznált, amikor hozzám került, de hatalmas szolgálatot tett, újból kinyílt előttem a világ – mesélte lapunknak a férfi.

Nem kap rehab kocsit, mert túlsúlyos: diszkriminációnak éli meg

A moped egy ideig jól szolgálta a férfit, mostanra azonban használhatatlanná vált. Ancsányi László május 12-én, a mozgásrehabilitációs szakorvos ajánlásával, megigényelt egy új mopedet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK). Mivel közgyógyellátásban részesül, így nem kellett volna önerőt sem fizetnie.

– Sajnos a reményeimet szertefoszlatta a NEAK elutasító határozata. Az indoklásban az szerepelt, hogy a NEAK szakértője elutasította az ellenjegyzést. Azt írták, hogy a mozgásszervi állapotom alapján ugyan megfelelnék a rehab kocsi kiutalási feltételeinek, de, idézem, „A felírt eszközt a testsúlya alapján nem tartjuk alkalmasnak arra, hogy a kihordási idő végéig megfeleljen és biztonságosan használható legyen.” Vagyis kövérnek találtattam, ezért nem jár nekem rehab kocsi! – mondta szomorúan a férfi. A határozat ellen fellebbezett, de azt is elutasították.