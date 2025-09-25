Szép fogás!
Brutális méretű rekordharcsa az Atkai Holt-Tiszán
Több, mint 80 kilogrammos harcsát fogtak az atkai holtágon.
Szeptember 12-én egy elképesztő fogás született: Dr. Szarvas Áron egy 83,2 kilós harcsát emelt ki a holtágból, amely az abszolút rekordlistán is első helyet ért el.
A fagyasztott kagylóbéllel csalizott horogra sötétedés után akadt rá a hatalmas hal, amelyet csónakból sikerült kifogni. A mérlegelésnél és a hitelesítésnél a halőrök is közreműködtek.
