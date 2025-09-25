szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

17°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szép fogás!

1 órája

Brutális méretű rekordharcsa az Atkai Holt-Tiszán

Címkék#Atkai Holt-Tisza#rekordlista#Dr Szarvas Áron

Több, mint 80 kilogrammos harcsát fogtak az atkai holtágon.

Delmagyar.hu

Szeptember 12-én egy elképesztő fogás született: Dr. Szarvas Áron egy 83,2 kilós harcsát emelt ki a holtágból, amely az abszolút rekordlistán is első helyet ért el.

Rekordméretű hal akadt horogra. Fotó: Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

A fagyasztott kagylóbéllel csalizott horogra sötétedés után akadt rá a hatalmas hal, amelyet csónakból sikerült kifogni. A mérlegelésnél és a hitelesítésnél a halőrök is közreműködtek.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu