Brutális méretű rekordharcsa az Atkai Holt-Tiszán

Szeptember 12-én egy elképesztő fogás született: Dr. Szarvas Áron egy 83,2 kilós harcsát emelt ki a holtágból, amely az abszolút rekordlistán is első helyet ért el.

Rekordméretű hal akadt horogra. Fotó: Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

A fagyasztott kagylóbéllel csalizott horogra sötétedés után akadt rá a hatalmas hal, amelyet csónakból sikerült kifogni. A mérlegelésnél és a hitelesítésnél a halőrök is közreműködtek.