Botka László megtagadta Reök Iván örökségét – a dédunoka nem hagyta szó nélkül a polgármesteri vádakat

Noha a szegedi Fidesz-frakció felkarolta a kifosztott és meggyalázott Reök-kripta helyreállításának ügyét a pénteki közgyűlésen, Botka László polgármester kíméletlenül félresöpörte azt, arra hivatkozván, hogy a Reök-palotát hajdanán megépíttető „Reök Iván nem épített semmit a városnak”. A dédunokát, Reök György Abát mélyen feldúlta a szegedi polgármester közönye.

Mint a Reök-család legidősebb tagja, nem hagyhatom szó nélkül a szegedi közgyűlésen történteket. Farkas Levente képviselő szeptember 19-én a szegedi önkormányzati közgyűlés elé terjesztette a feldúlt szegedi Reök-kripta helyreállításának és városi kezelésbe vételének javaslatát. Csakhogy Botka László polgármester Reök Iván személye iránti leplezetlen ellenszenvvel, eleve elutasítóan viszonyult a javaslathoz, és a Reök-családra hárított minden felelősséget. Hangulatkeltés gyanánt először is egy igaztalan állítással nyitott, miszerint a „leszármazottaknak pedig még arról sincs fogalmuk, hogy kik nyugszanak az egyházi fenntartású temetőben”, holott pontosan tudjuk, kik nyugszanak ott

– cáfolta a dédunoka Botka László kijelentését.

Reök György Aba ugyanis birtokolja a Reök-kriptában nyugvó felmenők pontos névsorát, az elhalálozásuk pontos dátumával együtt.

A kripta vandál feldúlásából származó anyagi és erkölcsi veszteség szinte felmérhetetlen, és ebben a város felelőssége megkerülhetetlen. Nem mellesleg egy Magyar Ede által tervezett kripta-épületről van szó

– hangsúlyozta a Reök-dédunoka.

Elkezdték Reök Iván befeketítését? A Reök-kripta és -palota kapcsán kirívó a kettős mérce

Reök György Aba arra is rámutatott, hogy Reök Iván nem csak a Reök-palota építtetője volt, de elévülhetetlen érdemeket szerzett a szegedi nagyárvíz utáni helyreállítási és tervezési munkálatok egyik szakmai vezetőjeként.

A dédunoka azt is sérelmezte, hogy a szegedi önkormányzat hírportálján a közgyűlési vita apropóján megjelent cikk írója úgy fogalmazott Reök Ivánról, hogy megítélése „nem éppen egyértelmű”. Magyarul, nagyon úgy tűnik, hogy Botka László házi hírportálja megkezdte az egykori királyi főmérnök, a megye hajdani, tápéi kerületének országgyűlési képviselője, Munkácsy Mihály unokatestvérének befeketítését.

A régi Szegeden Reök Iván mind szakmai, mind közéleti szerepeiben évtizedeken át elismert és megbecsült ember volt. De most kellett valami a lejáratásához, ezért hát a cikkíró előásott egy igencsak kétes hitelű régi cikket. Aki ilyen eszközhöz nyúl, az önmagát járatja le. Az 1919-es kommunista terror idején persze politikai támadás érte Reök Ivánt is, mint sok más olyan személyt, akit a régi rendszer megbecsült

– reagált Reök György Aba, majd azzal folytatta, hogy a cikkírót az sem zavarta, hogy az 1945 után az országban ismét megjelent kommunista rezsim kisemmizte az egész kiterjedt Reök-családot.

Államosítások, kitelepítések. Én és a bátyám egy komfort nélküli tanyán nőttünk fel. Ma pedig a szegedi önkormányzat a Reök-palotával büszkélkedik és pénzt keres vele, miközben a család szegedi kriptáját pusztulni hagyja. Ennek a kettős mércének az erkölcsi megítélését az olvasóra bízom

– fogalmazott a dédunoka.