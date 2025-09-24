szeptember 24., szerda

Súlyos vádak

2 órája

Botka László megtagadta Reök Iván örökségét – a dédunoka nem hagyta szó nélkül a polgármesteri vádakat

Címkék#farkas levente#reök-palota#kripta#szegedi önkormányzat#botka lászló

Közönyt, leplezetlen ellenszenvet, csúsztatást és méltatlan bánásmódot is felrótt a Reök-dédunoka Botka Lászlónak a legutóbbi városi közgyűlésen történtek kapcsán. A Reök-kripta ügyét a Fidesz-frakció felkarolta, a szegedi polgármester viszont kíméletlenül félresöpörte. Reök György Aba súlyos vádat fogalmazott meg: a polgármester megkezdte Reök Iván hajdani királyi főmérnök lejáratását?

Delmagyar.hu

Noha a szegedi Fidesz-frakció felkarolta a kifosztott és meggyalázott Reök-kripta helyreállításának ügyét a pénteki közgyűlésen, Botka László polgármester kíméletlenül félresöpörte azt, arra hivatkozván, hogy a Reök-palotát hajdanán megépíttető „Reök Iván nem épített semmit a városnak”. A dédunokát, Reök György Abát mélyen feldúlta a szegedi polgármester közönye.

A Fidesz-frakció felkarolta, de Botka László polgármester kíméletlenül félresöpörte a Reök-kripta helyreállításának ügyét a közgyűlésen. A Reök-dédunoka szerint Botka hangulatkeltésből fogalmazott meg igaztalan állítást. Archív fotó: Karnok Csaba

Polgármesteri pofon a Reök-családnak: a dédunoka megcáfolta Botka László állítását

Mint a Reök-család legidősebb tagja, nem hagyhatom szó nélkül a szegedi közgyűlésen történteket. Farkas Levente képviselő szeptember 19-én a szegedi önkormányzati közgyűlés elé terjesztette a feldúlt szegedi Reök-kripta helyreállításának és városi kezelésbe vételének javaslatát. Csakhogy Botka László polgármester Reök Iván személye iránti leplezetlen ellenszenvvel, eleve elutasítóan viszonyult a javaslathoz, és a Reök-családra hárított minden felelősséget. Hangulatkeltés gyanánt először is egy igaztalan állítással nyitott, miszerint a „leszármazottaknak pedig még arról sincs fogalmuk, hogy kik nyugszanak az egyházi fenntartású temetőben”, holott pontosan tudjuk, kik nyugszanak ott 

– cáfolta a dédunoka Botka László kijelentését. 

Reök György Aba ugyanis birtokolja a Reök-kriptában nyugvó felmenők pontos névsorát, az elhalálozásuk pontos dátumával együtt. 

A kripta vandál feldúlásából származó anyagi és erkölcsi veszteség szinte felmérhetetlen, és ebben a város felelőssége megkerülhetetlen. Nem mellesleg egy Magyar Ede által tervezett kripta-épületről van szó 

– hangsúlyozta a Reök-dédunoka. 

Elkezdték Reök Iván befeketítését? A Reök-kripta és -palota kapcsán kirívó a kettős mérce

Reök György Aba arra is rámutatott, hogy Reök Iván nem csak a Reök-palota építtetője volt, de elévülhetetlen érdemeket szerzett a szegedi nagyárvíz utáni helyreállítási és tervezési munkálatok egyik szakmai vezetőjeként.

Archív fotó: Karnok Csaba

A dédunoka azt is sérelmezte, hogy a szegedi önkormányzat hírportálján a közgyűlési vita apropóján megjelent cikk írója úgy fogalmazott Reök Ivánról, hogy megítélése „nem éppen egyértelmű”. Magyarul, nagyon úgy tűnik, hogy Botka László házi hírportálja megkezdte az egykori királyi főmérnök, a megye hajdani, tápéi kerületének országgyűlési képviselője, Munkácsy Mihály unokatestvérének befeketítését. 

A régi Szegeden Reök Iván mind szakmai, mind közéleti szerepeiben évtizedeken át elismert és megbecsült ember volt. De most kellett valami a lejáratásához, ezért hát a cikkíró előásott egy igencsak kétes hitelű régi cikket. Aki ilyen eszközhöz nyúl, az önmagát járatja le. Az 1919-es kommunista terror idején persze politikai támadás érte Reök Ivánt is, mint sok más olyan személyt, akit a régi rendszer megbecsült 

– reagált Reök György Aba, majd azzal folytatta, hogy a cikkírót az sem zavarta, hogy az 1945 után az országban ismét megjelent kommunista rezsim kisemmizte az egész kiterjedt Reök-családot. 

Államosítások, kitelepítések. Én és a bátyám egy komfort nélküli tanyán nőttünk fel. Ma pedig a szegedi önkormányzat a Reök-palotával büszkélkedik és pénzt keres vele, miközben a család szegedi kriptáját pusztulni hagyja. Ennek a kettős mércének az erkölcsi megítélését az olvasóra bízom 

– fogalmazott a dédunoka. 

 A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

