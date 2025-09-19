3 órája
A Reök-kripta felújítását a Fidesz támogatja, Botka László közönye azonban kitart – galériával
Fényűző kulturális központ az egyik oldalon, elhagyatott kripta a másikon. A Reök-kripta felújításának támogatását szorgalmazta a közgyűlésben Farkas Levente, a szegedi Fidesz frakcióvezetője. Botka László szerint azonban a szegedi önkormányzatnak nincs oka lépni. A polgármester úgy fogalmazott, hogy „Reök Iván nem épített semmit a városnak”.
A kifosztott és meggyalázott Reök-kripta ügyének megoldását is szorgalmazta Farkas Levente, a szegedi Fidesz városi frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában a szegedi önkormányzat közgyűlésén. Amint megírtuk, a Botka László polgármester vezette önkormányzat álláspontja az, hogy részükről „se ok, se jog, se szándék” a segítségnyújtásra a Reök-palotát építtető Reök Iván, hajdani királyi főmérnök leszármazottainak irányába.
A Reök-kripta ügyének felkarolása mellett érvelt Farkas Levente frakcióvezető
– A nagyárvíz után Szeged újjáépítésében több prominens család vállalt meghatározó szerepet, köztük volt a Reök-család is. Az ő örökségüket őrzi a belvárosi, gyönyörű Reök-palota. Számunkra fontosak azok a városépítők, akik Szeged újjáépítéséhez és fejlődéséhez hozzájárultak. Éppen ezért sajnálatosnak tartom, hogy a városvezetés nem ebben a szellemben gondolkodik. Meggyőződésem, hogy a Reök-család méltán megérdemli, hogy a kriptájukat megőrizzük az utókor számára – fogalmazott Farkas Levente, majd rámutatott, hogy a Reök-palota ma az önkormányzat által használt, bevételt termelő épület, ezért arra kérte a városvezetést, hogy vegyék gondozásba a Reök-kriptát és csoportosítsanak át forrásokat a kripta felújítására.
Botka László szerint Reök Iván nem épített semmit a városnak
Botka László a gyalázatos állapotban lévő családi kripta iránti, kitartó közönyét egyrészt azzal indokolta, hogy Reök Iván nem ott nyugszik, másrészt azzal, hogy a vízügyi mérnök a Reök-palotát nem a város, hanem saját családja számára építtette. Noha a palota évtizedek óta önkormányzati tulajdonú épületében egy országosan is elismert kiállítóhely, a Regionális Összművészeti Központ működik, a polgármester úgy fogalmazott, hogy „Reök Iván nem épített semmit a városnak, főleg nem kulturális intézményt”.
Közgyűlés SzegedenFotók: Török János
Farkas Levente azonban hangsúlyozta, hogy a háború után a Reök-család lakóházát, a belvárosi palotát elvették a leszármazottaktól, államosították, Szeged városa pedig 2007-től szedi a hasznot a REÖK után. Minderre Botka László annyival reagált, hogy a Reök-palota kulturális intézményként veszteséges, ahogy fogalmazott, „alig van bevétele, az egyetlen bevétele a cukrászdának a bérleti díja”.
Ugyanakkor az is elhangzott a polgármestertől, hogy amennyiben indul lakossági gyűjtés a kripta felújítására, akkor „Szeged város természetesen támogatólag benne van”.
Lángokban állt egy autó Szegeden, a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek