A Reök-kripta felújítását a Fidesz támogatja, Botka László közönye azonban kitart – galériával

A kifosztott és meggyalázott Reök-kripta ügyének megoldását is szorgalmazta Farkas Levente, a szegedi Fidesz városi frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában a szegedi önkormányzat közgyűlésén. Amint megírtuk, a Botka László polgármester vezette önkormányzat álláspontja az, hogy részükről „se ok, se jog, se szándék” a segítségnyújtásra a Reök-palotát építtető Reök Iván, hajdani királyi főmérnök leszármazottainak irányába.

A Fidesz frakció felkarolta a kifosztott és meggyalázott Reök-kripta felújításának ügyét. Noha az önkormányzati tulajdonú Reök-palotában országosan elismert kulturális intézmény működik, Botka László polgármester szerint Reök Iván semmit sem épített Szegednek. Fotó: Török János

A Reök-kripta ügyének felkarolása mellett érvelt Farkas Levente frakcióvezető

– A nagyárvíz után Szeged újjáépítésében több prominens család vállalt meghatározó szerepet, köztük volt a Reök-család is. Az ő örökségüket őrzi a belvárosi, gyönyörű Reök-palota. Számunkra fontosak azok a városépítők, akik Szeged újjáépítéséhez és fejlődéséhez hozzájárultak. Éppen ezért sajnálatosnak tartom, hogy a városvezetés nem ebben a szellemben gondolkodik. Meggyőződésem, hogy a Reök-család méltán megérdemli, hogy a kriptájukat megőrizzük az utókor számára – fogalmazott Farkas Levente, majd rámutatott, hogy a Reök-palota ma az önkormányzat által használt, bevételt termelő épület, ezért arra kérte a városvezetést, hogy vegyék gondozásba a Reök-kriptát és csoportosítsanak át forrásokat a kripta felújítására.

Botka László szerint Reök Iván nem épített semmit a városnak

Botka László a gyalázatos állapotban lévő családi kripta iránti, kitartó közönyét egyrészt azzal indokolta, hogy Reök Iván nem ott nyugszik, másrészt azzal, hogy a vízügyi mérnök a Reök-palotát nem a város, hanem saját családja számára építtette. Noha a palota évtizedek óta önkormányzati tulajdonú épületében egy országosan is elismert kiállítóhely, a Regionális Összművészeti Központ működik, a polgármester úgy fogalmazott, hogy „Reök Iván nem épített semmit a városnak, főleg nem kulturális intézményt”.