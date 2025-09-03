37 perce
Váratlan fordulat a Reök-kripta ügyében: maroknyi, de elszánt csapat szállt szembe Botka László közönyével
Új irányt vehet Szeged legnagyobb szégyenfoltjának ügye. Miután a Botka László vezette szegedi városvezetés elutasította a Reök-kripta helyreállítását, nemzeti érzelmű, prominens szegediekből álló csapat fogott össze, hogy orvosolják a gyalázatot. A szegedi Fidesz városi frakcióvezetője, Farkas Levente állt a mentőakció élére. A hétfői terepszemle újabb döbbenetes fordulatot hozott: kiderült, hogy ki nyugszik a kripta padlója alatt.
Váratlan fordulat történt a vandálok által kifosztott és meggyalázott Reök családi kripta ügyében. A szegedi önkormányzat még augusztus elején vállalta fel közönyét a gyalázat kapcsán, Botka László polgármester válaszra sem méltatta Reök Iván, hajdani királyi főmérnök dédunokájának segítségkérését. Nemzeti érzelmű szegediek maroknyi, ám prominens csapata azonban elhatározta, hogy felkarolja a Reök-kripta helyreállításának ügyét. Első megbeszélésüket szerdán tartották, amely során közülük többen is jelentős, önzetlen vállalásokat tettek a Magyar Ede által tervezett családi kripta felújításának előmozdítása érdekében. Református presbiter, volt múzeumigazgató és a szegedi Fidesz városi frakcióvezetője is elköteleződött a nemes ügy mellett.
„A Reök-kripta helyreállítása nemzeti ügy”
A Reök-kripta ügyét a Délmagyarország témában megjelent cikksorozata nyomán elsőként Apró Juhász János, a Független Városi Szövetség Magyar Egyesület alapító-elnöke karolta föl, aki kezdeményezője és motorja volt a Szeged Vértó székely-magyar nemzeti emlékhely megvalósításának. A találkozó elején felidézte, hogy az országban egyedülálló, de Európában is párját ritkító Reök-palota megépítését 118 évvel ezelőtt Reök Iván, a Magyar Királyi Folyammérnöki Hivatal főnöke, Tápé hajdani önkormányzati képviselője kezdeményezte és finanszírozta, aki az 1879-es szegedi nagyárvíz után fontos szerepet töltött be a városi újjáépítési bizottságban. A terveket Magyar Ede építész készítette, aki a Reök családi kripta tervezője is volt. Munkásságának legnagyobb kutatója Bakonyi Tibor építész volt, aki a „magyar Gaudí”-ként véste be Magyar Ede nevét a helytörténeti emlékezetbe.
Reök Iván és leszármazottai annyi mindent tettek le Szeged város és a magyar nemzet asztalára, hogy méltán tekinthetjük a Reök-kripta ügyét nemzeti ügynek, amit Szeged város vezetése aljasul elutasított
– mondta Apró Juhász János, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy a Reök-palotát sok évtizeddel ezelőtt államosították, régóta a város bitorolja, amely idő alatt jelentős árbevételt hozott Szegednek az épület. A Botka László vezette városvezetés azonban megtagadta a segítséget a Reök-leszármazottaktól, akik önerőből képtelenek a kripta restaurálását finanszírozni.
A szegedi Fidesz városi frakcióvezetője is a nemes ügy mellé állt
A Reök-kripta helyreállításának ügye mellett elkötelezte magát Jantó Sándor, a Mester-Bau Holding Kft. ügyvezetője, aki tavalyelőtt kivitelezője volt a makói újvárosi templom renoválásának. Csatlakozott a csapathoz Zombori István történész, a Móra Ferenc Múzeum korábbi igazgatója, a Magyar Katolikus Püspöki Kar egyháztörténeti bizottságának tagja, továbbá a református egyház képviseletében Ács Péter presbiter, valamint Farkas Levente önkormányzati képviselő. A szegedi Fidesz városi frakcióvezetője vállalta, hogy képviseli a Reök-kripta ügyét az önkormányzat kulturális bizottsági ülésén és a városi közgyűlésben is. Elmondta, hogy elsősorban azt szeretné, ha Szeged városa oldaná meg ezt az ügyet. Egyrészt, mert a Reök-család városépítő família volt, másrészt pedig, mert a városnak van bevétele a REÖK-ből.
Titkok a mélyben: Munkácsy Mihály nagybátyja nyugszik a padló alatt
A szerdai tanácskozáson részt vett Reök Iván ükunokája, Reök Miklós is, aki jelenleg édesapjával együtt bír rendelkezési joggal a családi kripta felett. Elmondta, édesapjával, Reök György Abával felhatalmazást adtak Apró Juhász Jánosnak a szervezésre és intézkedésre a kripta rendbehozatala érdekében.
Az egyesületi elnök hétfőn terepszemlét tartott a kriptában Jantó Sándor építési vállalkozóval. Ahogy fogalmaztak, belépve tragikus állapotok fogadták őket: betört sírcellák, felfeszített koporsók, lepusztult tető- és tartószerkezet, bedugult ejtőcsövek. Az összetört padló alatt egy 2,5-3 méter mély, további temetkezési helyet találtak, ahol föld alatti sírcellákat alakítottak ki Magyar Ede tervei alapján. A leszármazottak információi szerint a mélyben nyugszik Reök István, aki hajdanán magához vette elhunyt nővére, Reök Cecília árváját, Munkácsy Mihályt.
Az első lépés a kripta állapotának alapos felmérése és a restaurálás részletes költségbecslésének elkészítése lesz Jantó Sándor részéről. Ugyanis ez a legalapvetőbb feltétele a maroknyi, de annál elszántabb, nemzeti érzelmű csapat legfőbb távlati céljának, ami nem más, mint a Magyar Ede tervezte Reök-kripta felújítása, majd helyi védelem alá vételének elérése.
Botka László kettős mércéje: a Reök-dédunoka segélykiáltása süket fülekre talált
A Tisza partjának elfeledett óriása, ma már csak egy hátborzongató romhalmaz
