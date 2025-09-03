Váratlan fordulat a Reök-kripta ügyében: maroknyi, de elszánt csapat szállt szembe Botka László közönyével

Váratlan fordulat történt a vandálok által kifosztott és meggyalázott Reök családi kripta ügyében. A szegedi önkormányzat még augusztus elején vállalta fel közönyét a gyalázat kapcsán, Botka László polgármester válaszra sem méltatta Reök Iván, hajdani királyi főmérnök dédunokájának segítségkérését. Nemzeti érzelmű szegediek maroknyi, ám prominens csapata azonban elhatározta, hogy felkarolja a Reök-kripta helyreállításának ügyét. Első megbeszélésüket szerdán tartották, amely során közülük többen is jelentős, önzetlen vállalásokat tettek a Magyar Ede által tervezett családi kripta felújításának előmozdítása érdekében. Református presbiter, volt múzeumigazgató és a szegedi Fidesz városi frakcióvezetője is elköteleződött a nemes ügy mellett.

Elsőként Apró Juhász János, a Független Városi Szövetség Magyar Egyesület alapító-elnöke karolta föl a Reök-kripta helyreállításának ügyét, nem sokkal később Farkas Levente, a Fidesz szegedi frakcióvezetője állt a mentőakció élére. Fotó: Gémes Sándor

„A Reök-kripta helyreállítása nemzeti ügy”

A Reök-kripta ügyét a Délmagyarország témában megjelent cikksorozata nyomán elsőként Apró Juhász János, a Független Városi Szövetség Magyar Egyesület alapító-elnöke karolta föl, aki kezdeményezője és motorja volt a Szeged Vértó székely-magyar nemzeti emlékhely megvalósításának. A találkozó elején felidézte, hogy az országban egyedülálló, de Európában is párját ritkító Reök-palota megépítését 118 évvel ezelőtt Reök Iván, a Magyar Királyi Folyammérnöki Hivatal főnöke, Tápé hajdani önkormányzati képviselője kezdeményezte és finanszírozta, aki az 1879-es szegedi nagyárvíz után fontos szerepet töltött be a városi újjáépítési bizottságban. A terveket Magyar Ede építész készítette, aki a Reök családi kripta tervezője is volt. Munkásságának legnagyobb kutatója Bakonyi Tibor építész volt, aki a „magyar Gaudí”-ként véste be Magyar Ede nevét a helytörténeti emlékezetbe.

Reök Iván ükunokája, Reök Miklós és édesapja reménnyel és hálával telt szívvel adott meghatalmazást a szegedi csapatnak, hogy lépéseket tegyenek a Reök-kripta helyreállítására. Fotó: Gémes Sándor

Reök Iván és leszármazottai annyi mindent tettek le Szeged város és a magyar nemzet asztalára, hogy méltán tekinthetjük a Reök-kripta ügyét nemzeti ügynek, amit Szeged város vezetése aljasul elutasított

– mondta Apró Juhász János, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy a Reök-palotát sok évtizeddel ezelőtt államosították, régóta a város bitorolja, amely idő alatt jelentős árbevételt hozott Szegednek az épület. A Botka László vezette városvezetés azonban megtagadta a segítséget a Reök-leszármazottaktól, akik önerőből képtelenek a kripta restaurálását finanszírozni.