Kegyelet

9 perce

Rétvári Bence: mély megrendüléssel értesültünk Szabó Zsolt haláláról

Címkék#Szabó Zsolt#Belügyminisztérium#Hódmezővásárhely

Felfoghatatlanul tragikus esemény történt Hódmezővásárhelyen.

Delmagyar.hu

Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter rendkívüli gyászjelentésben tudatta, hogy pénteken öngyilkosságot követett el Szabó Zsolt rendőr alezredes, a város rendőrkapitánya. A település saját halottjának tekinti őt, este mécsesgyújtással emlékeznek a rendőrség épülete előtt.

Rétvári Bence részvét nyilatkozatban búcsúzott a hódmezővásárhelyi rendőrkapitánytól.
Rétvári Bence részvét nyilatkozatban búcsúzott a hódmezővásárhelyi rendőrkapitánytól. Fotó: Justyna Walak

Rétvári Bence: a kegyelet és az emberi méltóság az első

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára részvétét fejezte ki, kiemelve: együttérzését nyilvánítja az elhunyt családjának, szeretteinek és munkatársainak. Hozzátette, szerinte visszataszító, hogy egyesek politikai hasznot próbálnak húzni egy személyes tragédiából, amikor inkább a kegyeletnek és az emberi méltóságnak kellene teret adni.

 

 

