9 perce
Rétvári Bence: mély megrendüléssel értesültünk Szabó Zsolt haláláról
Felfoghatatlanul tragikus esemény történt Hódmezővásárhelyen.
Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter rendkívüli gyászjelentésben tudatta, hogy pénteken öngyilkosságot követett el Szabó Zsolt rendőr alezredes, a város rendőrkapitánya. A település saját halottjának tekinti őt, este mécsesgyújtással emlékeznek a rendőrség épülete előtt.
Rétvári Bence: a kegyelet és az emberi méltóság az első
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára részvétét fejezte ki, kiemelve: együttérzését nyilvánítja az elhunyt családjának, szeretteinek és munkatársainak. Hozzátette, szerinte visszataszító, hogy egyesek politikai hasznot próbálnak húzni egy személyes tragédiából, amikor inkább a kegyeletnek és az emberi méltóságnak kellene teret adni.
Öngyilkos lett Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya