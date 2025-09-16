Kétmillió forintot nyerhetnek a gyógyszerészek, a szakma legnagyobb elismerése tér vissza

Szeptember 15-én indult a jelentkezés a Richter Gedeon Nyrt. és a Magyar Gyógyszerészi Kamara együttműködésében, harmadik alkalommal meghirdetett Richter Érdemérem Díjra. A pályázattal a gyógyszeripari vállalat a gyógyszerész szakma kiemelkedő képviselőit ismeri el, és támogatja azokat az újító kezdeményezéseket, amelyek hozzájárulnak a gyógyszerészet fejlődéséhez és a betegek életminőségének javításához. A Richter Érdemérmet elnyerő pályázók kategóriánként bruttó 2 millió forint értékű díjazásban is részesülnek.

Richter Érdemérem díjat kapnak az innovatív és kiemelkedő gyógyszerészek. Fotó: Illusztráció

Richter Érdemérem: elismerés a legjobb gyógyszerészeknek

A Richter Érdemérem Díj célja, hogy hosszú távon a betegek ellátásának színvonalát és a gyógyszerészeti szolgáltatások hatékonyságát is erősítse. A díjra minden magyarországi gyógyszertárban dolgozó aktív gyógyszerész, szakgyógyszerész adhat be pályázatot Az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató gyógyszerésze, Az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató gyógyszerésze, valamint Az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző gyógyszerésze kategóriákban. Pályázni a díj honlapján lévő adatlap kitöltésével lehet. A nyertes pályázatok jó gyakorlatai a díj hivatalos weboldalán is elérhetők lesznek, inspirációt nyújtva a szakma más képviselői számára.