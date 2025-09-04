szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Richter Érdemérem

2 órája

A háziorvosok legnagyobb szakmai és anyagi elismerése ismét várja a pályázókat

Címkék#Richter Érdemérem Díj#pályázat#háziorvos

Betegkommunikáció, prevenció és tudományos munka kategóriában pályázhatnak idén a háziorvosok a Richter Érdemérem díjra. Újdonságként tapasztalt háziorvos és rezidens alkotta párosok is indulhatnak közösen.

Delmagyar.hu

A hazai orvostársadalom pótolhatatlan munkájának elismeréseként 2022-ben hívta életre a Richter Gedeon Nyrt. a Richter Érdemérem díjat, amelyet elsőként a háziorvos kategóriában hirdetett meg. A Richter Érdemérem célja, hogy támogassa az olyan innovatív ötletek, jó gyakorlatok adaptálását, amelyek elősegíthetik az egészségügy további modernizációját. A díjra idén is lehet pályázni. 

A Richter Érdeméremre pályázhatnak a hazai háziorvosok
Idén is pályázhatnak a hazai háziorvosok a Richter Érdeméremre. Illusztráció: Shutterstock

Richter Érdemérem új lehetősége

Új lehetőségként tapasztalt háziorvos és rezidens alkotta párosok is benyújthatják közös pályázatukat; ilyen esetben a Richter Érdemérem díjat megosztva ítéli oda a zsűri a pályázó feleknek. Ez a lehetőség elsősorban azoknak a háziorvosoknak kínál részvételi lehetőséget, akik mentorként kívánnak szerepet vállalni, tapasztalataikat átadva a fiatalabb generációnak, illetve azoknak a rezidenseknek, akik ily módon aktívan bekapcsolódhatnak a pályázati folyamatba.

Kategóriák és pályázati feltételek

A Richter Gedeon Nyrt. és szakmai partnere, a Magyar Orvosi Kamara az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató háziorvosa, az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató háziorvosa és az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző háziorvosa, kategóriákban várja a pályaművek beérkezését. A díjra minden, aktív praxissal rendelkező, Magyarországon tevékenységet folytató, alapellátásban dolgozó háziorvos (felnőtt-, vegyes- és gyermek háziorvosi praxisban dolgozó) pályázhat. A pályázatokat írásban, a www.richtererdemerem.hu weboldalon található pályázati űrlap kitöltésével lehet beküldeni. A pályázat benyújtásának határideje: 2025. október 12., vasárnap éjfél

A díjazottak a szakmai elismerésen túl kategóriánként kétmillió forint értékű díjazásban részesülnek, és pályázati anyaguk bemutatásra kerül a program weboldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu