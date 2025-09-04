A háziorvosok legnagyobb szakmai és anyagi elismerése ismét várja a pályázókat

A hazai orvostársadalom pótolhatatlan munkájának elismeréseként 2022-ben hívta életre a Richter Gedeon Nyrt. a Richter Érdemérem díjat, amelyet elsőként a háziorvos kategóriában hirdetett meg. A Richter Érdemérem célja, hogy támogassa az olyan innovatív ötletek, jó gyakorlatok adaptálását, amelyek elősegíthetik az egészségügy további modernizációját. A díjra idén is lehet pályázni.

Idén is pályázhatnak a hazai háziorvosok a Richter Érdeméremre. Illusztráció: Shutterstock

Richter Érdemérem új lehetősége

Új lehetőségként tapasztalt háziorvos és rezidens alkotta párosok is benyújthatják közös pályázatukat; ilyen esetben a Richter Érdemérem díjat megosztva ítéli oda a zsűri a pályázó feleknek. Ez a lehetőség elsősorban azoknak a háziorvosoknak kínál részvételi lehetőséget, akik mentorként kívánnak szerepet vállalni, tapasztalataikat átadva a fiatalabb generációnak, illetve azoknak a rezidenseknek, akik ily módon aktívan bekapcsolódhatnak a pályázati folyamatba.

Kategóriák és pályázati feltételek

A Richter Gedeon Nyrt. és szakmai partnere, a Magyar Orvosi Kamara az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató háziorvosa, az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató háziorvosa és az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző háziorvosa, kategóriákban várja a pályaművek beérkezését. A díjra minden, aktív praxissal rendelkező, Magyarországon tevékenységet folytató, alapellátásban dolgozó háziorvos (felnőtt-, vegyes- és gyermek háziorvosi praxisban dolgozó) pályázhat. A pályázatokat írásban, a www.richtererdemerem.hu weboldalon található pályázati űrlap kitöltésével lehet beküldeni. A pályázat benyújtásának határideje: 2025. október 12., vasárnap éjfél

A díjazottak a szakmai elismerésen túl kategóriánként kétmillió forint értékű díjazásban részesülnek, és pályázati anyaguk bemutatásra kerül a program weboldalán.