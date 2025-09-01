Amikor felgyújtotta a sulit, 8 éves volt a gyújtogató, mire felújították az épületet, addigra 18 éves felnőtt lett belőle

Tíz év után újra a Deák Ferenc utcai iskolában tanulhatnak a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény diákjai. A felújított épületet a szeptember 1-jei tanévnyitón adták át. A Rigó iskola összességében 430 millió forintos felújítás után válhatott újra az oktatás színterévé.

A tűzeset óta tíz év telt el. A felújítás után újra élet költözött a Rigó iskola falai közé, szeptember 1-jén a tornateremben tartották az ünnepélyes tanévnyitót. Fotó: Kovács Erika

Egy kisgyerek gyújtotta fel az iskolát

Tíz évvel ezelőtt, 2015. augusztus 28-án délután 3 és 4 óra között gyulladt ki az akkori nevén Rigó Alajos Általános Iskola és Gyermekotthon Szentesen, a Deák Ferenc utcában. A lángok magasra csaptak, a füstöt a város távolabbi pontjain is látni lehetett. Sokan figyelték aggódva a tűzoltók munkáját. A tűz borzalmas pusztítást végzett. Szerencsére senki nem tartózkodott az épületben, így személyi sérülés nem történt. A tűzvizsgálat során kiderült, szándékos gyújtogatás történt.

A szentesi nyomozók megállapították, hogy a bűncselekményt az otthon egyik kis lakója egy mindössze 8 éves gyermek követte el, aki a meghallgatásán elismerte, hogy ő gyújtotta fel az iskolát. A gyermeket, aki mára már 18 éves felnőtté vált, az életkora miatt nem büntették meg. Az épületegyüttesben az elsődleges szakértői vélemény szerint körülbelül 300 millió forintos kár keletkezett. A 2015/2016-os tanév a tűzeset után 3 nappal kezdődött, az önkormányzat a Kossuth utca 18. szám alatti épületet biztosította ideiglenes iskolának.

A Klebelsberg Központ elnöke avatta fel a felújított épületet

Teltek múltak az évek, a Rigó iskolával nem történt semmi.

Bürokratikus okok miatt húzódott ilyen sokáig az iskola felújítása, az intézmény vagyonkezelése 2022-ben került a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központhoz. Ettől kezdve indult el a felújítási folyamat, aminek most a végeredményét látjuk

– ezt Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke mondta lapunknak a tanévnyitó előtt.

Fotó: Kovács Erika

Először egy 50 millió forintos pályázatból sikerült felújítani az intézmény villamoshálózatát. Ez azonban nem volt elég ahhoz, hogy visszaköltözhessen az iskola. Végül a tankerület hozzáállásának köszönhetően az elmúlt két évben 380 millió forintot fordítottak az épület teljes körű felújítására

– tudtuk meg a tanévnyitón résztvevő Hajnal Gabriellától.