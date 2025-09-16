szeptember 16., kedd

Gyász

1 órája

89 évesen hunyt el Robert Redford, a legendás filmsztár

Címkék#Robert Redford#Ordinary People#Oscar-díj

Nyolcvankilenc éves korában hunyt el Robert Redford. Redford neve összeforrt Hollywood aranykorával, ugyanakkor munkássága túlmutatott a filmvásznon, hiszen rendezőként, producerként és környezetvédelmi aktivistaként is maradandót alkotott.

Munkatársunktól

Robert Redford 1936-ban született Kaliforniában, és pályáját a színházban, majd a televízióban kezdte az 1950-es évek végén. A világhírnév a hatvanas-hetvenes évek fordulóján érkezett el hozzá, amikor olyan klasszikus filmekben játszott főszerepet, mint a Butch Cassidy and the Sundance Kid vagy a The Sting, amelyben Paul Newmannel alkotott legendás párost.

Mindenki gyászolja Robert Redfordot.
Robert Redford, a hollywoodi legenda és a Sundance Filmfesztivál alapítója, 89 évesen hunyt el. Fotó: Shutterstock

Színészként és rendezőként is nagyot alkotott Robert Redford

1980-ban rendezőként is bebizonyította tehetségét, az Ordinary People című filmért Oscar-díjat kapott, később pedig a Quiz Show is nagy sikert aratott. Redford 1981-ben életre hívta a Sundance Institute-ot, majd a Sundance Filmfesztivált, amely a független filmesek egyik legfontosabb fórumává vált világszerte.

Élete későbbi szakaszában egyre inkább a rendezésre, a produceri munkára és a környezetvédelemre összpontosított. 2018-ban jelentette be visszavonulását a színészettől, utolsó nagy szerepét a The Old Man & the Gun című filmben vállalta. Bár a reflektorfénytől lassan hátrált, öröksége tovább él, alakításaival, rendezéseivel és a független filmek támogatásával generációk számára mutatott példát. Robert Redford halálával nemcsak egy filmsztárt veszített a világ, hanem egy olyan művészt is, aki képes volt új utakat nyitni a filmművészetben.

