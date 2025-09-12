Robotasszisztált műtét Szegeden, Vásárhelyen elege lett az ATEV-nek

A legmodernebb technológiával ültettek be pénteken csípőprotézist Szegeden. A robotasszisztált műtét a fővároson kívül csak a SZTE-n elérhető, jelenleg csupán magánellátás keretében.

A térdprotézisek után immár a csípőprotéziseket is van lehetőség robotasszisztált műtéttel beültetni Szegeden. Az első ilyen beavatkozást pénteken végezték el, ráadásul hazánkban először – a Mediversal és az SZTE összefogásának köszönhetően – közfinanszírozott ellátás keretein belül Az operációt a nemzetközi hírű Daniel Kendoff ortopéd-traumatológus orvos, robotasszisztált műtét specialista, a berlini ENDO-Klinik igazgatója, és Sisák Krisztián ortopéd-traumatológus szakorvos, a Szegedi Traumatológiai és Ortopédiai Klinika adjunktusa, tanszékvezetője végezte el.

Megunta az ATEV a pocskondiázást: visszakérnek 20 milliót, mivel több adót fizettek be, mint kellett volna

Valószínűleg elege lett a 150, főként vásárhelyi dolgozót foglalkoztató ATEV Zrt.-nek Márki-Zay Péter pocskondiázásából és áttekintették a vásárhelyi önkormányzattal való kapcsolatrendszerüket. Átnézték a befizetett adójukat is és kiderült, hogy 20 millió forinttal többet fizettek a városnak, mint kellett volna. Az ATEV ezt most visszakéri.

Életveszélyes lehet, ha nem ismered ezt a szabályt, most szakértő magyarázza el, hogyan alkalmazd

A tanév kezdetével nemcsak a gyerekek, hanem a sofőrök is új kihívásokkal szembesülnek Szegeden. Az iskolák környékén a jobbkéz-szabály és a 30-as zónák betartása kiemelten fontos a balesetek megelőzése érdekében. Egy helyi oktató szerint azonban sok autós még mindig bizonytalan, vagy csak egyszerűen nem tartja be az alapvető szabályt.

Fiatal pároknak ajánl lakbér nélküli lakhatást Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhely önkormányzata újabb 3 ingatlant biztosít fiatal házasoknak, vagy élettársaknak. A fecskelakások abban segítik a családokat, hogy az ott lakás 5 év alatt spórolni tudjanak egy saját ingatlan beugrójára.