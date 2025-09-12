Forradalom az orvoslásban: így zajlott le Szegeden hazánk első robotasszisztált csípőműtétje – galériával, videóval

A térdprotézisek után immár a csípőprotéziseket is van lehetőség robotasszisztált műtéttel beültetni Szegeden. Az első ilyen beavatkozást pénteken végezték el, ráadásul hazánkban először – a Mediversal és az SZTE összefogásának köszönhetően – közfinanszírozott ellátás keretein belül Az operációt a nemzetközi hírű Daniel Kendoff ortopéd-traumatológus orvos, robotasszisztált műtét specialista, a berlini ENDO-Klinik igazgatója, és Sisák Krisztián ortopéd-traumatológus szakorvos, a Szegedi Traumatológiai és Ortopédiai Klinika adjunktusa, tanszékvezetője végezte el.

Először ültettek be robotasszisztált műtéten csípőprotézist az állami ellátásban Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

A robot pontosan kiszámítja a protézis ideális szögét

– Meglepődtem azon a minőségi munkán, amit itt tapasztaltam. Nagyon jó csapatmunka volt – értékelte a kétórás műtétet Daniel Kendoff, aki egyébként egy kicsit magyarul is beszél, az orvosegyetem első két évét ugyanis Budapesten végezte.

Az operációt ugyanazzal a CORI robottal végezték, mellyel nyár vége óta térdprotéziseket is ültetnek be. Ennél az eljárásnál azonban nincs robotkar: a gép csupán a megfelelő beállítások kiszámításában segíti az orvosokat. Ez azonban nagyon sokat számít.

– Először felmérjük, hogy mennyire merev a gerinc és a csípő kapcsolata, hiszen ez egyénileg nagyon széles spektrumon tud mozogni a különböző embereknél. Ezt követően pedig egy tervezőprogrammal meghatározzuk a beültetett protézisnek azt a pozícióját, ami a megfelelő mozgásterjedelmet fogja tudni biztosítani – magyarázta a robotasszisztencia lényegét Sisák Krisztián. Hozzátette, a számítógépes tervezés abban is segít, hogy a kopott ízületnek köszönhetően megrövidült végtagot a másikkal egyenlő hosszúságúra tudják beállítani.