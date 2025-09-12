szeptember 12., péntek

Mária névnap

27°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Forradalom az orvoslásban: így zajlott le Szegeden hazánk első robotasszisztált csípőműtétje – galériával, videóval

Címkék#robotasszisztált#szte#műtét

A legmodernebb technológiával ültettek be pénteken csípőprotézist Szegeden. A robotasszisztált műtét a fővároson kívül csak a SZTE-n elérhető, jelenleg csupán magánellátás keretében.

Timár Kriszta

A térdprotézisek után immár a csípőprotéziseket is van lehetőség robotasszisztált műtéttel beültetni Szegeden. Az első ilyen beavatkozást pénteken végezték el, ráadásul hazánkban először – a Mediversal és az SZTE összefogásának köszönhetően – közfinanszírozott ellátás keretein belül Az operációt a nemzetközi hírű Daniel Kendoff ortopéd-traumatológus orvos, robotasszisztált műtét specialista, a berlini ENDO-Klinik igazgatója, és Sisák Krisztián ortopéd-traumatológus szakorvos, a Szegedi Traumatológiai és Ortopédiai Klinika adjunktusa, tanszékvezetője végezte el.

robotasszisztált műtét Szegeden.
Először ültettek be robotasszisztált műtéten csípőprotézist az állami ellátásban Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

A robot pontosan kiszámítja a protézis ideális szögét

– Meglepődtem azon a minőségi munkán, amit itt tapasztaltam. Nagyon jó csapatmunka volt – értékelte a kétórás műtétet Daniel Kendoff, aki egyébként egy kicsit magyarul is beszél, az orvosegyetem első két évét ugyanis Budapesten végezte. 

Az operációt ugyanazzal a CORI robottal végezték, mellyel nyár vége óta térdprotéziseket is ültetnek be. Ennél az eljárásnál azonban nincs robotkar: a gép csupán a megfelelő beállítások kiszámításában segíti az orvosokat. Ez azonban nagyon sokat számít.

– Először felmérjük, hogy mennyire merev a gerinc és a csípő kapcsolata, hiszen ez egyénileg nagyon széles spektrumon tud mozogni a különböző embereknél. Ezt követően pedig egy tervezőprogrammal meghatározzuk a beültetett protézisnek azt a pozícióját, ami a megfelelő mozgásterjedelmet fogja tudni biztosítani – magyarázta a robotasszisztencia lényegét Sisák Krisztián. Hozzátette, a számítógépes tervezés abban is segít, hogy a kopott ízületnek köszönhetően megrövidült végtagot a másikkal egyenlő hosszúságúra tudják beállítani.

Robotasszisztált műtét a SZTE-n

Fotók: Karnok Csaba

A tapasztalt orvosnál is pontosabb a robot

– Egy idő után a tapasztalt sebészek jónak gondolják, ahogyan szemmérték alapján beállítják a protézist, a robotasszisztencia azonban alázatossá teszi őket, hiszen kiderül, hogy lehet még annál is pontosabban dolgozni, mint ahogyan azt ők évtizedek alatt kitanulták - mosolygott Daniel Kendoff. A német szakember egyébként, aki a robotfejlesztési csapatnak is a tagja, úgy fogalmazott, ha nem is vakon, de egyre jobban megbízik a robottechnológiában. Ritkán, de előfordul azonban, hogy például nem megfelelő adatbevitel miatt a műtőasztalon felül kell bírálni a gép döntését, azt ugyanis rossz információk alapján hozta meg. – Végtére is a végén a felelősség a sebészé – mutatott rá.

A robotasszisztált műtétek előnye egyébként nem csak az orvosok számára érzékelhető. Ahogy Sisák Krisztián fogalmazott, ha egy orvos már megbízik a rendszerben, egy-egy ilyen operációnál csökkenthető a lágyrész-felszabadítás mértéke is, azaz kevesebb szövet megsértésével tudnak majd dolgozni, hiszen nem lesz szükség arra, hogy saját szemükkel is meggyőződjenek az adatok valóságtartalmáról.

A magánellátásban lehet igénybe venni a robotasszisztált műtétet

A tanszékvezetőn kívül Szegeden három szakorvos van még, akik robotasszisztált csípőprotézis műtétet tudnak végezni. Ezt az eljárást egyelőre csak az egyetem magánklinikai részlegén, a Mediversal-nál lehet igénybe venni, önköltséges alapon. 

– Erre egyre nagyobb az igény: évente több száz csípő- és térdműtétet végzünk, melyeket most már ezzel a módszerrel is egyre többen kérnek. A betegek számára ugyanis fontos a minél nagyobb precizitás – mondta el Watfa Csilla, a Mediversal fekvőbeteg osztályának vezetője.

A SZTE és a Mediversal közösen most azon dolgozik, hogy egy nemzetközi oktatóközpontot is létrehozzanak, ahol a  Közép-európai ortopéd- és traumatológiai szakorvosokat tudják oktatni erre a modern eljárásra. Erre a tudásra ugyanis a szakorvosok körében is egyre nagyobb igény mutatkozik – főleg a fiatalabb generáció körében.

 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu