Forradalom az orvoslásban: így zajlott le Szegeden hazánk első robotasszisztált csípőműtétje – galériával, videóval
A legmodernebb technológiával ültettek be pénteken csípőprotézist Szegeden. A robotasszisztált műtét a fővároson kívül csak a SZTE-n elérhető, jelenleg csupán magánellátás keretében.
A térdprotézisek után immár a csípőprotéziseket is van lehetőség robotasszisztált műtéttel beültetni Szegeden. Az első ilyen beavatkozást pénteken végezték el, ráadásul hazánkban először – a Mediversal és az SZTE összefogásának köszönhetően – közfinanszírozott ellátás keretein belül Az operációt a nemzetközi hírű Daniel Kendoff ortopéd-traumatológus orvos, robotasszisztált műtét specialista, a berlini ENDO-Klinik igazgatója, és Sisák Krisztián ortopéd-traumatológus szakorvos, a Szegedi Traumatológiai és Ortopédiai Klinika adjunktusa, tanszékvezetője végezte el.
A robot pontosan kiszámítja a protézis ideális szögét
– Meglepődtem azon a minőségi munkán, amit itt tapasztaltam. Nagyon jó csapatmunka volt – értékelte a kétórás műtétet Daniel Kendoff, aki egyébként egy kicsit magyarul is beszél, az orvosegyetem első két évét ugyanis Budapesten végezte.
Az operációt ugyanazzal a CORI robottal végezték, mellyel nyár vége óta térdprotéziseket is ültetnek be. Ennél az eljárásnál azonban nincs robotkar: a gép csupán a megfelelő beállítások kiszámításában segíti az orvosokat. Ez azonban nagyon sokat számít.
– Először felmérjük, hogy mennyire merev a gerinc és a csípő kapcsolata, hiszen ez egyénileg nagyon széles spektrumon tud mozogni a különböző embereknél. Ezt követően pedig egy tervezőprogrammal meghatározzuk a beültetett protézisnek azt a pozícióját, ami a megfelelő mozgásterjedelmet fogja tudni biztosítani – magyarázta a robotasszisztencia lényegét Sisák Krisztián. Hozzátette, a számítógépes tervezés abban is segít, hogy a kopott ízületnek köszönhetően megrövidült végtagot a másikkal egyenlő hosszúságúra tudják beállítani.
A tapasztalt orvosnál is pontosabb a robot
– Egy idő után a tapasztalt sebészek jónak gondolják, ahogyan szemmérték alapján beállítják a protézist, a robotasszisztencia azonban alázatossá teszi őket, hiszen kiderül, hogy lehet még annál is pontosabban dolgozni, mint ahogyan azt ők évtizedek alatt kitanulták - mosolygott Daniel Kendoff. A német szakember egyébként, aki a robotfejlesztési csapatnak is a tagja, úgy fogalmazott, ha nem is vakon, de egyre jobban megbízik a robottechnológiában. Ritkán, de előfordul azonban, hogy például nem megfelelő adatbevitel miatt a műtőasztalon felül kell bírálni a gép döntését, azt ugyanis rossz információk alapján hozta meg. – Végtére is a végén a felelősség a sebészé – mutatott rá.
A robotasszisztált műtétek előnye egyébként nem csak az orvosok számára érzékelhető. Ahogy Sisák Krisztián fogalmazott, ha egy orvos már megbízik a rendszerben, egy-egy ilyen operációnál csökkenthető a lágyrész-felszabadítás mértéke is, azaz kevesebb szövet megsértésével tudnak majd dolgozni, hiszen nem lesz szükség arra, hogy saját szemükkel is meggyőződjenek az adatok valóságtartalmáról.
A magánellátásban lehet igénybe venni a robotasszisztált műtétet
A tanszékvezetőn kívül Szegeden három szakorvos van még, akik robotasszisztált csípőprotézis műtétet tudnak végezni. Ezt az eljárást egyelőre csak az egyetem magánklinikai részlegén, a Mediversal-nál lehet igénybe venni, önköltséges alapon.
– Erre egyre nagyobb az igény: évente több száz csípő- és térdműtétet végzünk, melyeket most már ezzel a módszerrel is egyre többen kérnek. A betegek számára ugyanis fontos a minél nagyobb precizitás – mondta el Watfa Csilla, a Mediversal fekvőbeteg osztályának vezetője.
A SZTE és a Mediversal közösen most azon dolgozik, hogy egy nemzetközi oktatóközpontot is létrehozzanak, ahol a Közép-európai ortopéd- és traumatológiai szakorvosokat tudják oktatni erre a modern eljárásra. Erre a tudásra ugyanis a szakorvosok körében is egyre nagyobb igény mutatkozik – főleg a fiatalabb generáció körében.
