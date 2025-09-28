Nem csak úgy életveszélyes a roller, ha utazol rajta, könnyen meg is vakíthat!

Egy tanulságos rolleres eset látott napvilágot az egyik népszerű közösségi oldalon. Fékezés miatt majdnem megvakult egy lány.

Ismét balesetveszélyes helyzet alakult ki egy roller miatt

Miért jelentenek veszélyt a rolleresek?

Az e-rollerek használata robbanásszerűen nő Csongrád-Csanád vármegyében is. A szegedi rolleres közlekedés életveszélyessé vált. Egy gépjárműoktató szerint nem igazán figyelnek saját biztonságukra, ezért az autósoknak kell rájuk is figyelni. A legnagyobb veszélyt a hirtelen előbukkanásuk okozza. Egy szűk helyen, vagy egy takart szituációban a rolleres olyan sebességgel érkezik, hogy azt nem mindig lehet megfelelően lereagálni.

Hogyan lehet elkerülni a roller baleseteket?

A balesetek megelőzése érdekében a rendőrség összegyűjtött néhány hasznos tanácsot:

kerüljék a cikázást az e-rollerrel a gyalogosok, járművek között,

csak olyan sebességgel hajtsanak, hogy ha váratlanul bármilyen akadály eléjük kerül, biztonságosan meg tudjanak állni.

csak egy ember álljon a rolleren,

elektromos roller vásárlásánál alaposan fontolják meg a szülők, hogy milyen teljesítményűt vesznek.

v️édőfelszerelés nélkül ne engedjék a gyerekeket rollerezni,

a szülők magyarázzák el az alapvető közlekedési szabályokat – szedte össze a beol.hu.

Fékezés után majdnem elvesztette látását a roller miatt

Egy érdekes és tanulságos történet látott napvilágot, amiben majdnem kiverte egy lány szemét a roller, igaz, most nem az utakon száguldozva történt a baleset. A beszámoló szerint egy négyes helyen két lány ült egymással szemben, és betettek egy rollert középre. Az egésszel nem lett volna semmi probléma, egészen addig, amíg a vonat fékezni nem kezdett. A fékezés következtében a lányok között lévő roller eldőlt. A kormány vége a jobboldalt ülő lány arcának csapódott, a szeme alatt néhány centivel találta el. A leírás szerint az érintett részen a bőr szét is nyílt, a lány arcán, a szeme alatt egy centis vízszintes seb lett. A bejegyzés írója az eset láttán felajánlotta segítségét, zsebkendőt és tapaszt is adott. Hozzátette:

Nagyon nagy szerencséje volt a lánynak, mert ilyen erővel a szemét is kiverhette volna a ráeső rollerkormány...Vigyázzatok egymásra, az ilyen helyzet könnyen balesethez vezetett...