Ne kockáztassunk

35 perce

Nem csak úgy életveszélyes a roller, ha utazol rajta, könnyen meg is vakíthat!

Az elektromos rollerek megállíthatatlanul terjednek. Ezzel együtt a rolleres balesetek száma is nő. Volt, aki életét vesztette rollerezés közben, most egy lánynak a látása került veszélybe.

Bátori Attila

Egy tanulságos rolleres eset látott napvilágot az egyik népszerű közösségi oldalon. Fékezés miatt majdnem megvakult egy lány.

A rollerek számos balesetveszélyes helyzetet okoznak
Ismét balesetveszélyes helyzet alakult ki egy roller miatt
Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Miért jelentenek veszélyt a rolleresek?

Az e-rollerek használata robbanásszerűen nő Csongrád-Csanád vármegyében is. A szegedi rolleres közlekedés életveszélyessé vált. Egy gépjárműoktató szerint nem igazán figyelnek saját biztonságukra, ezért az autósoknak kell rájuk is figyelni. A legnagyobb veszélyt a hirtelen előbukkanásuk okozza. Egy szűk helyen, vagy egy takart szituációban a rolleres olyan sebességgel érkezik, hogy azt nem mindig lehet megfelelően lereagálni.

Hogyan lehet elkerülni a roller baleseteket?

A balesetek megelőzése érdekében a rendőrség összegyűjtött néhány hasznos tanácsot:

  • kerüljék a cikázást az e-rollerrel a gyalogosok, járművek között,
  • csak olyan sebességgel hajtsanak, hogy ha váratlanul bármilyen akadály eléjük kerül, biztonságosan meg tudjanak állni.
  • csak egy ember álljon a rolleren,
  • elektromos roller vásárlásánál alaposan fontolják meg a szülők, hogy milyen teljesítményűt vesznek.
  • v️édőfelszerelés nélkül ne engedjék a gyerekeket rollerezni,
  • a szülők magyarázzák el az alapvető közlekedési szabályokat – szedte össze a beol.hu.

Fékezés után majdnem elvesztette látását a roller miatt

Egy érdekes és tanulságos történet látott napvilágot, amiben majdnem kiverte egy lány szemét a roller, igaz, most nem az utakon száguldozva történt a baleset. A beszámoló szerint egy négyes helyen két lány ült egymással szemben, és betettek egy rollert középre. Az egésszel nem lett volna semmi probléma, egészen addig, amíg a vonat fékezni nem kezdett. A fékezés következtében a lányok között lévő roller eldőlt. A kormány vége a jobboldalt ülő lány arcának csapódott, a szeme alatt néhány centivel találta el. A leírás szerint az érintett részen a bőr szét is nyílt, a lány arcán, a szeme alatt egy centis vízszintes seb lett. A bejegyzés írója az eset láttán felajánlotta segítségét, zsebkendőt és tapaszt is adott. Hozzátette:

Nagyon nagy szerencséje volt a lánynak, mert ilyen erővel a szemét is kiverhette volna a ráeső rollerkormány...Vigyázzatok egymásra, az ilyen helyzet könnyen balesethez vezetett...

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

