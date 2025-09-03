Hiába telepítették, csak ártanak, miattuk is egyre több a rolleres baleset Szegeden

Egyre több a rolleres baleset Szegeden, ezt már adatok is alátámasztják. Már 21 olyan baleset történt a városban, amelynek okozója mikromobilitási eszköz, azaz roller volt – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elemzéséből. Az interaktív térképen piros pontok jelölik, hogy a város szinte minden pontján előfordult már rolleres baleset, a 2019-től a 2024-ig tartó időszak alatt.

A KSH legutóbbi elemzése szerint egyre több a rolleres baleset Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

Rengeteg rolleres baleset Szegeden, a legutóbbi súlyos sérülésekkel járt

A hétvégén egy elektromos rolleres szenvedett súlyos sérüléseket, amikor is nekirohant a József Atilla sugárút kerékpárútját szegélyező egyik terminátor karónak. A lakosság szerint semmi haszna nincs az odatelepített karóknak, csak bajt hoz az arra közlekedők fejére. A karókat egyébként még az önkormányzat helyezte ki, abból a célból, hogy megakadályozzák az autósok járdán való megállását. A terminátor karók kihelyezésének ügyében felkerestük az illetékeseket, ám cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Amint igen, megírjuk.

Kritikus szakasznak számít a József Attila sugárút kerékpárútja, mivel ott már nem először történt baleset elektromos rolleresekkel. Az oszlopokon jól látszik, hogy nem először hajtottak nekik. Volt, aki megúszta, de akadt, aki kórházba került miattuk. Az utat szegélyező karók megelőzés céljából kerültek ki, de úgy tűnik, hogy csak a rolleres balesetek számát növelik.

A hétvégi súlyos baleset kapcsán a felháborodott lakosok ismét arra kérik az illetékeseket, hogy vizsgálják felül a kialakítást. Véleményük szerint a közlekedés biztonsága sokkal fontosabb közérdek annál, mint hogy néhány autós alkalmi megállását próbálják megelőzni.

Interaktív térkép a balesetekről

A KSH interaktív térképéből arra merünk következtetni, hogy a legtöbb rolleres baleset főként a belváros utcáin történt. Az e- roller, ami a KRESZ szempontjából még nem minősül hivatalos járműnek, képes 80 kilométer/órás sebességgel is haladni, vagy legalábbis jóval többel, mint egy városban közlekedő autó. Az eset rávilágít a mikromobilitási eszközök körüli szabályozások jelenlegi hiányosságaira és a közlekedésbiztonság fontosságára.

A hatályos KRESZ szerint az ilyen típusú, nagy sebességre képes elektromos rollerek nem tartoznak egyik hivatalos járműkategóriába sem, ezért nem rendelkeznek azokkal a műszaki és biztonsági felszereltségekkel, amelyek elengedhetetlenek a forgalomban való részvételhez.

Bár a városokban, így Szegeden is egyre több e-rolleres tűnik fel az utakon, a KRESZ még mindig nem határozza meg egyértelműen a helyüket a közlekedés rendszerében, gyakorlatilag jogilag „nem léteznek”. Ezért sokan kíváncsian várják a 2026-ra ígért KRESZ-módosítást, melyben sokkal szigorúbb szabályok vonatkozhatnak a mikromobilitási eszközökre. Addig is az autósok felelőssége, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, hiszen egy e-rolleres ütközés mindenki számára súlyos következményekkel járhat.