Áldatlan állapotok Kecskés-telepen, mopedre lenne szüksége Ancsányi Lászlónak

„Balkáni dizájn” és „háborús állapotok” – így jellemezték a lakosok a közlekedési viszonyokat a szegedi városrészben. A rossz utak nem csak bosszúságot okoznak, de balesetveszélyesek is lehetnek, főképp az iskola és az óvoda környékén. A szegedi önkormányzat eddigi megoldása a problémára összesen egy betömött kátyú.

A rossz utak és a balesetveszélyes járdák okoznak egyre több bosszúságot a Kecsekés-telepieknek. Fotó: Török János

Rossz utakra panaszkodnak az óvoda, iskola környékén, megnéztük, mitől forrnak az indulatok – videóval

Lakossági panaszok sokasága árasztotta el a Kecskés-telepiek közösségi oldalát, amelyben a rossz közlekedési viszonyokat kifogásolják. Volt hozzászóló, aki a „balkáni dizájn”, más a „háborús állapotok” kifejezéssel illette a rossz utak állapotát a szegedi városrészben, főképp az iskola és az óvoda környékén. Megnéztük, mennyire súlyos a helyzet.

