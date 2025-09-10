38 perce
Áldatlan állapotok Kecskés-telepen, mopedre lenne szüksége Ancsányi Lászlónak
Összegyűjtöttük a nap legfontosabb híreit és történéseit. Rossz utak miatt panaszkodnak a Kecskés-telepiek.
„Balkáni dizájn” és „háborús állapotok” – így jellemezték a lakosok a közlekedési viszonyokat a szegedi városrészben. A rossz utak nem csak bosszúságot okoznak, de balesetveszélyesek is lehetnek, főképp az iskola és az óvoda környékén. A szegedi önkormányzat eddigi megoldása a problémára összesen egy betömött kátyú.
Rossz utakra panaszkodnak az óvoda, iskola környékén, megnéztük, mitől forrnak az indulatok – videóval
Lakossági panaszok sokasága árasztotta el a Kecskés-telepiek közösségi oldalát, amelyben a rossz közlekedési viszonyokat kifogásolják. Volt hozzászóló, aki a „balkáni dizájn”, más a „háborús állapotok” kifejezéssel illette a rossz utak állapotát a szegedi városrészben, főképp az iskola és az óvoda környékén. Megnéztük, mennyire súlyos a helyzet.
Hiába súlyos beteg és mozgáskorlátozott, megdöbbentő ok miatt tagadták meg tőle a rehab kocsit
Elutasították a kérelmét a kis piros mopedre a hódmezővásárhelyi Ancsányi Lászlónak. Az indoklásban arra hivatkozott a NEAK, hogy a férfi túlsúlyos, most 154 kilogramm. Az utóbbi másfél évben hízott közel 60 kilót a rákbetegségére kapott hormoninjekciók miatt. A rehab kocsi azért kellene neki, hogy ne legyen elzárva a világtól.
Más meccs lesz, mint az eddigiek – Bodó Richárd a Plock elleni BL-nyitányról – galériával
Ezek már a várakozás utolsó órái. Csütörtökön 18.45-kor (élő: Sport1)az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata számára is megkezdődik a 2025–2026-os szezon elit sorozata, a Bajnokok Ligája. Bodó Richárd szerint egy elképesztően erős Orlen Wisla Plock érkezik a Pick Arénába, hazai pályán viszont magukat érzi esélyesebbnek.
Meglestük a Pick Szeged kedd esti edzésétFotók: Gémes Sándor
Algyő 550 millió autót már megtankolt –most újabb nagy dobásra készül a MOL – galériával, videóval
Váratlanul született hajdanán energia-nagyhatalom a Dél-Alföldön, és ahogy a jubileumi ünnepségen kiderült, hatvan év után sem fáradt el. Algyő kőolaj kitermelése kapcsán elképesztő mennyiségekről számolt be a MOL-vezérigazgató. Most új fejezet kezdődik: a fekete arany mellé megérkezik a napfény és a zöld energia, gigantikus napelempark épül a MOL ipartelepen. A MOL zöldít, Algyő pedig ismét a középpontba kerül.
60 éves évfordulóját ünnepelte szerdán a MOL-csoportFotók: Karnok Csaba
Kiderült, mi nyílik a Kárász utcai bezárt kávézó helyén
Még márciusban számoltunk be arról, hogy végleg bezár a Kárász utcai Rumilé Café, amely ezzel 14 év után végleg kiírta magát a sétálóutca történetéből. Az üzlethelyiség az elmúlt hónapokban üresen állt, most azonban úgy tűnik, hogy hamarosan újjáéled. Egy több magyar városban is működő olasz étterem Szegeden nyitja meg kapuit, az egykori kávézó helyén.