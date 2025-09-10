Háborús állapotokra panaszkodnak az óvoda, iskola környékén, megnéztük, mitől forrnak az indulatok – videóval

Lakossági panaszok sokasága árasztotta el a Kecskés-telepiek közösségi oldalát, amelyben a rossz közlekedési viszonyokat kifogásolják. Volt hozzászóló, aki a „balkáni dizájn”, más a „háborús állapotok” kifejezéssel illette a rossz utak állapotát a szegedi városrészben, főképp az iskola és az óvoda környékén. Megnéztük, mennyire súlyos a helyzet.

A rossz utak és a balesetveszélyes járdák okoznak egyre több bosszúságot a Kecsekés-telepieknek. Fotó: Török János

Rossz utak: kerékpárral balesetveszélyes, babakocsival lehetetlen

Az Újvidéki utcában elsősorban a balesetveszélyes járda, a Gera Sándor utcában a kátyús úttest miatt panaszkodtak a lakosok. Noha a háborús helyzetet erős túlzásként értékeltük helyszíni szemlénk során, a fák gyökere által több helyen erősen felnyomott járdák az óvoda és az iskola környékén valóban balesetveszélyesek lehetnek, az úttesti kátyúk szintén, főképp a kerékpárosok és a rolleresek számára. Egy édesanya arról számolt be, hogy a Szabadkai út–iskola sarok közötti területen, a felnyomott a járdán lánya egyszer már fel is borult tanuló biciklijével, mert megakadt a kereke, de neki is kiment már a bokája egy hasonló göröngyön, a babakocsit pedig annak idején nem is bírta a járdán tolni. Az Újvidéki utcában áll egyébként a telep névadójának, Kecskés Istvánnak a szobra is, akit a telep alapítójaként tisztelnek.

A lakosok azt is sérelmezték, hogy Kecskés-telep legforgalmasabb részein, mint a bolt és a pékség vagy éppen az óvoda környéke, nincsenek aszfaltozott, csak apró kaviccsal beszórt, kátyús parkolók, ahol nagyobb eső után kénytelenek a sárban dagonyázni. Radásul még mindig vannak olyan utcák a telepen, amelyek egyáltalán nincsenek leaszfaltozva, mint például a Kis-erdő sor.

A Kecskés-telepi Kis-erdő sor egyáltalán nincs kiaszfaltozva. A rengeteg kátyú miatt csak araszolva tudnak haladni a sofőrök. Fotó: Török János

Nem vicc: városrészenként egy kátyút már betömetett az önkormányzati képviselő

Jávorszky Iván, a településrész önkormányzati képviselője reakciójában azzal próbálta nyugtatni a kedélyeket, hogy a szegedi önkormányzat útalapjából a Délikertben városrészenként egy-egy kátyút már kijavítottak. Tehát Kecskés-telepen, Szentmihályon, Klebelsberg-telepen és Gyálaréten már betömtek összességében négy kátyút.