3 órája
Hatalmas csempészakciót buktattak le a szerb határon
Vádat emeletek azzal a szegedi férfival szemben, aki több mint ötszáz doboz cigarettával szeretett volna átlépni a röszkei határon.
A vádirat szerint a vádlott idén júniusban egy személygépkocsival Röszkénél tért haza Szerbiából Magyarországra. Az eljáró pénzügyőr kérdésére tagadta, hogy nála vámáru vagy jövedéki termék volna. A tételes vámvizsgálat során azonban az autó különböző rekeszeiből, tetőkárpitjából, de még kerékjárat-íveiből is többszáz doboz cigaretta került elő.
A röszkei határon kapták el a csempészt
A magyar adójegy nélküli dohánytermékek után fizetendő vám-és adókötelezettség több, mint egymillió forintot tett volna ki, a vádlott ezzel az összeggel megkárosította a nemzeti és az uniós költségvetést.
A járási ügyészség a vádlottat nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével vádolja, bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Négy millió forint értékben, több, mint ezer doboz cigarettát rejtett az ágyneműtartó