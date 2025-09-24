Hatalmas csempészakciót buktattak le a szerb határon

A vádirat szerint a vádlott idén júniusban egy személygépkocsival Röszkénél tért haza Szerbiából Magyarországra. Az eljáró pénzügyőr kérdésére tagadta, hogy nála vámáru vagy jövedéki termék volna. A tételes vámvizsgálat során azonban az autó különböző rekeszeiből, tetőkárpitjából, de még kerékjárat-íveiből is többszáz doboz cigaretta került elő.

Hatalmas csempész akciót buktattak le a röszkei határon. Illusztráció: DM

A röszkei határon kapták el a csempészt

A magyar adójegy nélküli dohánytermékek után fizetendő vám-és adókötelezettség több, mint egymillió forintot tett volna ki, a vádlott ezzel az összeggel megkárosította a nemzeti és az uniós költségvetést.

A járási ügyészség a vádlottat nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével vádolja, bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.