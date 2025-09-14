szeptember 14., vasárnap

30 perce

A határon át: egy fotóriporter beszámolója a 2015-ös röszkei eseményekről

Címkék#Délmagyar Podcast#támadás#migráns#podcast#Schmidt Andrea#határ

A magyar határ, ezzel együtt Magyarország ellen 2015. szeptember 16-án intéztek támadást a szerb oldalról, Röszkénél az ott összegyűlt migránsok. A podcastben Schmidt Andreával, lapunk korábbi fotóriporterével beszélgettünk erről az időszakról a migránsemlékek felelevenítésével.

Imre Péter

Schmidt Andrea beszélgetésünk során a migránsemlékei közül először a 2015 tavaszán történteket elevenítette fel, amikor újságíró kollégánkkal, Arany T. Jánossal olykor elvegyültek közöttük, és együtt jöttek át velük a röszkei határon.

Röszkei emlékeit elevenítette fel Schmidt Andrea.
Röszkei migránsemlékek idéződtek fel Schmidt Andreával, lapunk korábbi fotósával. Fotó: Karnok Csaba

Migránsemlékek

Felidézte, hogy eleinte sajnálta őket, főleg a családokat és a gyerekeket, de feltűnt neki, hogy a migránsok között sok a fiatal, életerős, egyedülálló férfi, akiknél általában sok pénz volt, meg is mutatták. Edzettek voltak, gyorsan, szinte erőltetett menetben haladtak, alig tudták tartani velük a tempót, mikor együtt mentek. A horgosi és röszkei migránstáborok életébe is betekintett, és fotókat is készített az ottani hétköznapokról.

Támadás a röszkei határnál

A röszkei határ elleni támadás már a magyar oldalon érte kollégáinkat, és 800-1000 méterre kerültek az eseményektől. De azt Schmidt Andrea korábbi horgosi élményei alapján kijelentette: minden nagyon szervezett volt, akadtak hangadók, akik irányították a tömeget, és az azt tette, amit azok mondtak, úgy is fogalmazhatunk, parancsoltak nekik. 

– Az akkori események azt bizonyítják, szükség volt az elkészült kerítésre, mert különben továbbra is rengetegen átjöttek volna – jelentette ki. 

A részletekről és Schmidt Andrea élményeiről a podcastunkban hallhatsz, ahol mélyebb bepillantást nyújtunk a röszkei eseményekbe.

 

