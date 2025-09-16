Lakosok meséltek arról, hogyan élték meg a migránsok rohamát annak idején

– Itt a vasútnál jöttek át a migránsok, a közeli kukoricásba menekültek, ha kergették őket, a buszok pedig itt álltak végeláthatatlan sorban, viszont volt olyan gazda, aki a zuhogó esőben beengedte őket a fólia alá – mesélte és mutatta Gémes Sándor fotós kollégám, aki a 2015. szeptember 16-ai migráns támadást megelőző három hónapot már a határon töltötte és fényképeivel dokumentálta az eseményeket, az attackot a magyar oldalon élte meg. Röszke lakosai között tíz éve félelem uralkodott.



Tíz éve félelem uralkodott Röszke lakosai között, amiből Fülöp Jánosné Erzsike nem sokat érzett. Fotó: Gémes Sándor

Jól viselkedtek

– Annak idején folyamatosan jöttek a migránsok, de nem volt semmi gond, jól viselkedtek – emlékezett a röszkei háza kapujában álló 80 éves Fülöp Jánosné Erzsike néni, aki anno a paprikafeldolgozóban dolgozott. Azzal folytatta, találkozott velük, de mindenki ment a maga dolgára. Ő is, ők is, és sok volt köztük a szegény. Felidézte, hogy be-betörtek a kertekbe, megdézsmálták a termést, de ezt azzal kommentálta és magyarázta, hogy „nekik is enni kellett valamit, nehéz az élet”

Félelem uralkodott Röszke lakosai között

Éva éppen indult volna az autójával, amikor „lestoppoltuk” Röszke központjában, ő már sok rossz emléket őrzött a kerítés előtti időszakból.

– Masíroztak, mindent eldobáltak, szemeteltek, a közeli üres telken húzták meg magukat, azóta már épült oda egy ház. A Dugonyi utcán gyűltek össze és üldögéltek csoportosan, a rendőrök vigyáztak rájuk. Félelemkeltő volt a jelenlétük. Rengeteg kárt okoztak, leszedték és megdézsmálták a kiskertek terméseit, tönkretették a kerítéseket, például a miénket is. Akadtak szülők, akik nem hagyták napköziben a gyereküket, hogy ne sötétben kelljen hazamenniük az iskolából, akkor már nem merték egyedül elengedni őket. Jobb félni, mint megijedni, magam is így voltam ezzel – elevenítette fel emlékeit a középkorú nő.

A családokat, a nőket és a gyerekeket sajnálta, de örül, hogy megépült a kerítés, azóta újra békés az életük a faluban. Még elmesélte, hogy öt éve Szerbián keresztül jöttek haza a nyaralásból, és a határ másik oldalán, Horgosnál még akkor is táborozó migránscsoportokat láttak. A Fő utca vége felé, a kerítéstől pár méterre lakik Katalin, ő sem dicsérte a bevándorlókat.