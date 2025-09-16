1 órája
Lakosok meséltek arról, hogyan élték meg a migránsok rohamát annak idején
Tíz éve, 2015. szeptember 16-án, az ostrom napján és az előtte lévő hónapokban Röszkének nem volt nyugta. Migránsok leptek el mindent, a félelem uralkodott a településen, a kerítés vagyis hivatalos nevén a műszaki határzár megépülte mindent megváltoztatott, azóta csendesek, békések a hétköznapok. Helybeliek emlékeztek, nem is a támadásra, hanem arra az időszakra, amikor szinte együtt éltek velük Röszke területén.
– Itt a vasútnál jöttek át a migránsok, a közeli kukoricásba menekültek, ha kergették őket, a buszok pedig itt álltak végeláthatatlan sorban, viszont volt olyan gazda, aki a zuhogó esőben beengedte őket a fólia alá – mesélte és mutatta Gémes Sándor fotós kollégám, aki a 2015. szeptember 16-ai migráns támadást megelőző három hónapot már a határon töltötte és fényképeivel dokumentálta az eseményeket, az attackot a magyar oldalon élte meg. Röszke lakosai között tíz éve félelem uralkodott.
Jól viselkedtek
– Annak idején folyamatosan jöttek a migránsok, de nem volt semmi gond, jól viselkedtek – emlékezett a röszkei háza kapujában álló 80 éves Fülöp Jánosné Erzsike néni, aki anno a paprikafeldolgozóban dolgozott. Azzal folytatta, találkozott velük, de mindenki ment a maga dolgára. Ő is, ők is, és sok volt köztük a szegény. Felidézte, hogy be-betörtek a kertekbe, megdézsmálták a termést, de ezt azzal kommentálta és magyarázta, hogy „nekik is enni kellett valamit, nehéz az élet”
Félelem uralkodott Röszke lakosai között
Éva éppen indult volna az autójával, amikor „lestoppoltuk” Röszke központjában, ő már sok rossz emléket őrzött a kerítés előtti időszakból.
– Masíroztak, mindent eldobáltak, szemeteltek, a közeli üres telken húzták meg magukat, azóta már épült oda egy ház. A Dugonyi utcán gyűltek össze és üldögéltek csoportosan, a rendőrök vigyáztak rájuk. Félelemkeltő volt a jelenlétük. Rengeteg kárt okoztak, leszedték és megdézsmálták a kiskertek terméseit, tönkretették a kerítéseket, például a miénket is. Akadtak szülők, akik nem hagyták napköziben a gyereküket, hogy ne sötétben kelljen hazamenniük az iskolából, akkor már nem merték egyedül elengedni őket. Jobb félni, mint megijedni, magam is így voltam ezzel – elevenítette fel emlékeit a középkorú nő.
A családokat, a nőket és a gyerekeket sajnálta, de örül, hogy megépült a kerítés, azóta újra békés az életük a faluban. Még elmesélte, hogy öt éve Szerbián keresztül jöttek haza a nyaralásból, és a határ másik oldalán, Horgosnál még akkor is táborozó migránscsoportokat láttak. A Fő utca vége felé, a kerítéstől pár méterre lakik Katalin, ő sem dicsérte a bevándorlókat.
– Amíg nem volt a kerítés, az utca teljes szélességében vonultak, éjjel-nappal, rengeteg szemét maradt utánuk. Nem szívesen találkoztunk velük. Számomra az volt a legfélelmetesebb, amikor hatan körbefogták a kocsimat, amiben ültem, és azt akarták, vigyem el őket Budapestre. Nem nyitottam ki az ajtót, lassan elindultam, így kénytelenek voltak félreállni – emlékezett a kellemetlen incidensre. A búcsúzás előtt megjegyezte „mióta van kerítés, nyugalom van”.
A frontvonalban
Karnok Csaba fotós kollégám 10 éve a frontvonalban volt, vagyis az országhatár horgosi oldalán, ahonnan az ezer-ezerkétszáz migráns támadást indított a kerítés, a műszaki határzár, a kapu ellen. – Sokféle ember jött ott össze. Volt, aki felgyújtotta a nádast, volt, aki eloltotta, volt, aki taposott az ételen, volt, aki összeszedte és megette. Akadtak köztük családok, gyerekek, öregek, fiatalok és katonák, volt, aki mankóval és bekötött lábbal jött, nem lehetett őket egy kalap alá venni – emlékezett Csaba.
