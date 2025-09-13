Mindent előre megterveztek – Így élte meg a Délmagyar fotóriportere a 2015-ös röszkei csatát – galériával

Andrea a támadásnál már nem volt a horgosi helyszínen, mert a Délmagyarország akkori vezetése visszahívta munkatársait a magyar oldalra, onnan próbált meg „átlőni”, átfényképezni a szerb részre. Szinte lehetetlenre vállalkozott, mert 800-1000 méterre voltak a határtól. Arra helyre, ahol az események történtek – elmondása szerint – nem engedték be a média munkatársait és a TEK-esek nagyon felszerelve, szinte állig felfegyverkezve vonultak fel a határhoz. Olyan messziről csak azokat az embereket, migránsokat látták, akik a másik vállára felkapaszkodtak.

– Nem tudtunk közel menni semmihez. Az akkori események azt bizonyítják, szükség volt az elkészült kerítésre, mert különben rengetegen átjöttek volna. Amíg nem volt felhúzva, a röszkei vasútvonalnál a zöldhatáron jöttek át nagyobbrészt – közölte.

Sátorváros

– Röszkén járva korábban azt tapasztaltam, hogy ott egy sátortábor, sátorváros épült fel. Vannak olyan fotók, amik arról árulkodnak, nagyon jól érzik magukat: kaptak ételt, italt, sorba álltak, olyan volt, mintha egy falunapon lennénk. Úgy főztek, ahogy kívánták, disznóhúst ugye nem esznek, kidobálták a Pick-szalámit és a kolbászt is. A nemzetközi szervezetek kitelepültek és az igényeik szerint főztek rájuk. Minden nagyon szervezettnek tűnt – jelentette ki Schmidt Andrea.

Ekkor felidéztem neki az akkori kormányszóvivő, Kovács Zoltán mondását, hogy a szeptember 16-ai egy előre megfontolt támadás volt a magyar határ ellen. – Igen, irányított volt, persze. Láttuk, amikor a túloldalon voltunk, hogy mindent előre gyönyörűen elterveztek, megterveztek, csak arra nem gondoltak, hogy a műszaki, technikai határzárat, a kerítést gyorsan felhúzzák. Lehet, ha egy nappal korábban csinálják, simán átjönnek – reagált egykori fotóskollégám. Azt is akarták, hogy Németországba vagy Ausztriába szállítsák őket, üvöltöztek, csak akkor voltak hajlandók felszállni a buszokra, ha megígérték, odaviszik őket, ahová kérik – tette még hozzá.