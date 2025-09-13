2 órája
Mindent előre megterveztek – Így élte meg a Délmagyar fotóriportere a 2015-ös röszkei csatát – galériával
Tíz éve, szeptember 16-án volt a röszkei csata vagy másképp a röszkei zavargások. Mindkét meghatározást használja a sajtó. Schmidt Andrea lapunk, a Délmagyarország fotósaként járt a területen és fényképeivel dokumentálta az előtte történteket, a migránsok horgosi és röszkei életét, a sátortábort és sátorvárost. Vele beszélgettünk emlékeiről és tapasztalatairól.
– Kicsit összefolynak a napok, mert anno én nemcsak akkor voltam kint a határnál, hanem tavasztól folyamatosan ott voltunk Arany T. János kollégámmal a horgosi oldalon. Kísértük őket, előfordult, hogy közéjük vegyültünk, és a migránsokkal, menekültekkel együtt jöttünk át a határon. Akkor a röszkei vasútnál még nem zárták le – kezdte beszélgetésünket Schmidt Andrea lapunk korábbi fotóriportere.
Milyen emberek voltak?
– Vegyes érzelmekkel közeledtem hozzájuk. Először sajnáltam is őket, főként a családosokat, de aztán a sajnálat elszállt, mert azt tapasztaltam, tele vannak pénzzel. Készítettem olyan fényképet, amikor mutatják, mennyi „dohány” van náluk, és szinte mind fiatal fiú volt. Életerős emberek voltak, erőltetett menetben haladtak, és amikor velük mentünk, még János is alig tudott lépést tartani velük, még mondta is, „Te jó isten, milyen gyorsan tudnak ezek menni!”, nekem pedig futni kellett mellettük – folytatta történetét Andrea. Ez hónapokkal az attack előtt, a beszivárgásoknál történt.
Támadás a röszkei határ ellen
Schmidt Andrea elmondta: először a szerb oldalon tartózkodott Horgosnál, ott készített felvételeket – akkor is Arany T. Jánossal volt bevetésen –, és azt vették észre, rengeteg hírügynökség volt ott, minden technikával, műholdakkal ellátva és felszerelve, mint egy focimeccsen, hogy azonnal adhassák a képeket, a tudósítást.
Visszaemlékezése a 2015-ös röszkei eseményekreFotók: Schmidt Andrea
– A horgosi határ mellett, tulajdonképpen Horgoson van egy tisztás. Ott éltek a gyerekekkel, családostól, már ki tudja, hány napja, rengeteg fiatalember volt közöttük. Később már elfoglalták nemcsak a zöld részt, de az úttestet is, ahol közlekedtek, közlekedtek volna az autók. Akkor rendeltek el határzárat, a migránsok rázták a kerítést, agresszívak voltak, kiabáltak, nem fogadtak el ételt és italt sem. Emlékszem volt ott egy felbujtó (lehet, hogy Ahmed H. vagyis Ahmed Hamed, akit elfogtak és elítéltek?, a szerk.), aki vezényelt és többiek azt csinálták, amit mondott, és állandó telefonbeszélgetések is zajlottak. Akadt olyan, aki látszatra nem is közülük való volt, például nem beszélt azon a nyelven, mint a többiek – elevenítette fel.
Andrea a támadásnál már nem volt a horgosi helyszínen, mert a Délmagyarország akkori vezetése visszahívta munkatársait a magyar oldalra, onnan próbált meg „átlőni”, átfényképezni a szerb részre. Szinte lehetetlenre vállalkozott, mert 800-1000 méterre voltak a határtól. Arra helyre, ahol az események történtek – elmondása szerint – nem engedték be a média munkatársait és a TEK-esek nagyon felszerelve, szinte állig felfegyverkezve vonultak fel a határhoz. Olyan messziről csak azokat az embereket, migránsokat látták, akik a másik vállára felkapaszkodtak.
– Nem tudtunk közel menni semmihez. Az akkori események azt bizonyítják, szükség volt az elkészült kerítésre, mert különben rengetegen átjöttek volna. Amíg nem volt felhúzva, a röszkei vasútvonalnál a zöldhatáron jöttek át nagyobbrészt – közölte.
Sátorváros
– Röszkén járva korábban azt tapasztaltam, hogy ott egy sátortábor, sátorváros épült fel. Vannak olyan fotók, amik arról árulkodnak, nagyon jól érzik magukat: kaptak ételt, italt, sorba álltak, olyan volt, mintha egy falunapon lennénk. Úgy főztek, ahogy kívánták, disznóhúst ugye nem esznek, kidobálták a Pick-szalámit és a kolbászt is. A nemzetközi szervezetek kitelepültek és az igényeik szerint főztek rájuk. Minden nagyon szervezettnek tűnt – jelentette ki Schmidt Andrea.
Ekkor felidéztem neki az akkori kormányszóvivő, Kovács Zoltán mondását, hogy a szeptember 16-ai egy előre megfontolt támadás volt a magyar határ ellen. – Igen, irányított volt, persze. Láttuk, amikor a túloldalon voltunk, hogy mindent előre gyönyörűen elterveztek, megterveztek, csak arra nem gondoltak, hogy a műszaki, technikai határzárat, a kerítést gyorsan felhúzzák. Lehet, ha egy nappal korábban csinálják, simán átjönnek – reagált egykori fotóskollégám. Azt is akarták, hogy Németországba vagy Ausztriába szállítsák őket, üvöltöztek, csak akkor voltak hajlandók felszállni a buszokra, ha megígérték, odaviszik őket, ahová kérik – tette még hozzá.
Schmidt Andrea újra elmenne
Rákérdeztem, ha újra lenne egy ilyen támadás – ne legyen! –, elmenne-e a határra fotózni?
– Szakmai kihívás volt. Ezért az a válaszom: persze, hogy el, azért voltam mérges magamra, mert szót fogadtam és visszajöttem a magyar oldalra. De másoktól hallottam, hogy nagyon durva volt. A migránsok egymást is verték, mert ők ilyenek. Kemény törvények, szokások uralkodtak közöttük, ha úgy adódott, megpengézték egymást – mondta Schmidt Andrea.
Karnok Csabát végül átküldte az akkori rovatvezető a horgosi oldalra, ő dokumentálta ott fotóival a történteket. Szeptember 16-án vele látogatunk el Röszkére, a határhoz.
Forradalom az orvoslásban: így zajlott le Szegeden hazánk első robotasszisztált csípőműtétje – galériával, videóval
Megunta az ATEV a pocskondiázást: visszakérnek 20 milliót, mivel több adót fizettek be, mint kellett volna