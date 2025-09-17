Tanulságok és történetek a röszkei csatából egy szakértő tollából

– Konkrétan nem tudom felidézni, hol voltam 2015. szeptember 16-án, az biztos, hogy nem a helyszínen, Szegeden éltem meg. Akkor az egész ország tekintete Röszkére fókuszált, hiszen 10 év távlatából kijelenthetjük, történelmi esemény volt a röszkei csata, ütközet vagy támadás – kezdte beszélgetésünket Miklós Péter eszmetörténész, egyetemi docens. Még hozzátette: következményeit előtte és utána is viselnie kellett nemcsak a magyar államnak és a rendvédelmi szerveknek, hanem az egész társadalomnak, és a csúcspontja volt az évek óta húzódó migrációs válságnak.



A röszkei csata remélhetőleg nem ismétlődik meg. Fotó: Karnok Csaba

A röszkei csata háttere

A röszkei zavargásoknak két-háromszáz sérültje, sebesültje volt, köztük rendőrökkel, gyerekekkel. Vajon milyen tanulságai voltak, vannak az eseményeknek? A szakember kijelentette: eseménytörténetileg nagyon bonyolult, akár órákig beszélhetnénk róla, és könyveket tölthetnénk meg a biztonságpolitikai, geopolitikai és diplomáciai, etikai, humánus vonatkozásaival.

– Mégis egyszerű volt, és azt is sejthetjük, elképzelhető – bár a tartalmukat manapság még nem ismerhetjük –, hogy a titkosszolgálati és egyéb háttérdokumentumok 50-100 év múlva más kontextusba fogják helyezni ezeket az eseményeket. Az azonban megállapítható: a migráció legalább részben szervezett és kijelenthetjük, iparággá vált, a fejletlenebb, leszakadó régiókból a fejlettebbek felé áramlanak az emberek, és ennek megindult az üzleti típusú szervezése, melyben főszereplők az embercsempészek, szinte maffia alakult ki – jelentette ki az egyetemi docens.

Politikai vetület

Miklós Péter azzal folytatta: a röszkei csatának, az akkori eseményeknek politikai vetülete is van, illetve lehet, mert az ellenőrizetlenül áramló emberek között terrorista vagy bűnöző hátterű is Európába juthatott, aki normális keretek között nem kerülhetett volna be a kontinensre. A szakember kifejtette, hadtörténeti szempontból a röszkei történések nem nevezhetők csatának, mert szervezett, de irreguláris tábor állt szemben a magyar rendfenntartó és biztonsági erőkkel, és szedett-vedett eszközökkel felfegyverkezve, botokkal, kövekkel, sőt kis túlzással gyerekkel – hiszen azokat is juttattak át a migránsok –, kezdték megostromolni azt a határzárat, amit az azt megelőző napokban húztak fel.