Tanulságok és történetek a röszkei csatából egy szakértő tollából
2015. szeptember 16-án támadták meg szerb oldalról a migránsok a röszkei magyar határátkelőt, de a rendőrök és a terrorelhárítók feltartóztatták az áradatot. A röszkei csata tanulságairól, hátteréről a szegedi eszmetörténésszel és egyetemi docenssel, Miklós Péterrel beszélgettünk. Egyértelmű megállapítás, hogy az akkorra felépített kerítés enyhíti a Magyarország déli határára nehezedő migrációs nyomást.
– Konkrétan nem tudom felidézni, hol voltam 2015. szeptember 16-án, az biztos, hogy nem a helyszínen, Szegeden éltem meg. Akkor az egész ország tekintete Röszkére fókuszált, hiszen 10 év távlatából kijelenthetjük, történelmi esemény volt a röszkei csata, ütközet vagy támadás – kezdte beszélgetésünket Miklós Péter eszmetörténész, egyetemi docens. Még hozzátette: következményeit előtte és utána is viselnie kellett nemcsak a magyar államnak és a rendvédelmi szerveknek, hanem az egész társadalomnak, és a csúcspontja volt az évek óta húzódó migrációs válságnak.
A röszkei csata háttere
A röszkei zavargásoknak két-háromszáz sérültje, sebesültje volt, köztük rendőrökkel, gyerekekkel. Vajon milyen tanulságai voltak, vannak az eseményeknek? A szakember kijelentette: eseménytörténetileg nagyon bonyolult, akár órákig beszélhetnénk róla, és könyveket tölthetnénk meg a biztonságpolitikai, geopolitikai és diplomáciai, etikai, humánus vonatkozásaival.
– Mégis egyszerű volt, és azt is sejthetjük, elképzelhető – bár a tartalmukat manapság még nem ismerhetjük –, hogy a titkosszolgálati és egyéb háttérdokumentumok 50-100 év múlva más kontextusba fogják helyezni ezeket az eseményeket. Az azonban megállapítható: a migráció legalább részben szervezett és kijelenthetjük, iparággá vált, a fejletlenebb, leszakadó régiókból a fejlettebbek felé áramlanak az emberek, és ennek megindult az üzleti típusú szervezése, melyben főszereplők az embercsempészek, szinte maffia alakult ki – jelentette ki az egyetemi docens.
Politikai vetület
Miklós Péter azzal folytatta: a röszkei csatának, az akkori eseményeknek politikai vetülete is van, illetve lehet, mert az ellenőrizetlenül áramló emberek között terrorista vagy bűnöző hátterű is Európába juthatott, aki normális keretek között nem kerülhetett volna be a kontinensre. A szakember kifejtette, hadtörténeti szempontból a röszkei történések nem nevezhetők csatának, mert szervezett, de irreguláris tábor állt szemben a magyar rendfenntartó és biztonsági erőkkel, és szedett-vedett eszközökkel felfegyverkezve, botokkal, kövekkel, sőt kis túlzással gyerekkel – hiszen azokat is juttattak át a migránsok –, kezdték megostromolni azt a határzárat, amit az azt megelőző napokban húztak fel.
– Tény, voltak az ostromlók, a támadók között olyanok, akik fiatalok, fizikálisan erősek, képzettek voltak, ez a Gémes Sándor fotós kollégámmal 2022-ben összeállított könyv fotóin is jól látszik. Tegyük hozzá: a migránsok többsége nem terrorista, bűnözői hátterű, viszont a röszkei attackig, a határzár megépültéig tízezres, százezres nagyságrendben jöttek át és bizony lehettek köztük ilyenek. A kerítésnek köszönhetően lassultak, fékeződtek a migrációs folyamatok – elemzett Miklós Péter.
Menekültek kontra erőszakos migránsok
Magyarország minden valódi menekültnek megadta azt az esélyt, lehetőséget, hogy menedékjogot kérjen, és később valahova az Európai Unió területére, biztonságos országba eljusson, valamint a magyar állam szociális, oktatási és egészségügyi segítséget is nyújtott minden rászorulónak – hangsúlyozta az eszmetörténész. De különbséget kell tenni a magukat papírokkal igazoló, becsületes menekültek, és azok között, akik megélhetési szándékból, jobb híján, kalandvágyból vagy ami a legrosszabb bűnözői, terrorista háttérrel érkeznek.
– Minden ország kötelessége polgárai védelmében az összes lehetséges intézkedést megtenni, és a magyar államnak a magyar állampolgárokat kellett képviselnie, amit maximálisan meg is tett. De azt, hogy ellenőrizetlenül, provokatív szándékkal, erőszakkal lépjenek a területére, azt semelyik állam nem engedheti meg. A röszkei zavargások legfőbb tanulsága az volt, hogy emberek tudatosan, erőszakosan próbálták egy állam rendvédelmi, határőrizeti szervének az akaratát semmibe venni – jelentette ki. Érdekességként említette, hogy Szerbia anno azt is nehezményezte – teljes joggal –, hogy a vízágyúval a magyar rendőrség átlőtt az országukba; akkor Magyarországnak is joga van ahhoz, hogy a több száz, több ezer fős feldühödött, láthatóan erőszakos, felfegyverzetten garázdálkodó, terrorcselekményekre – ezzel kapcsolatban később bírósági ítéletek születtek – készülő tömeget megfékezze.
Kovács Zoltán akkori kormányszóvivő kijelentette, hogy Röszkénél előre megfontolt, tudatos támadás érte a határt, Magyarországot. Miklós Péter közölte, ez a kormány álláspontja volt, amit később összefoglaló jelentések is alátámasztottak, valamint a bírósági ítéletek is kimondták, az több volt önvédelemnél, indulati cselekményeknél.
Megismétlődhet?
A röszkei csata, attack megismétlődhet? Előfordulhat, hogy migránsok még egyszer megtámadják a határt védő kerítést és erőszakosan próbálnak bejutnia az országba?
– Történelemben és szerelemben, ahogy a mondás tartja, sosincs soha és lehetetlen. Van, lehet rá esély. Úgy látom és ítélem meg, Magyarország nagyon jól kezelte a migrációs folyamatokat és azt a migrációs nyomást, ami hónapokon, sőt éveken át nehezedett a déli határszakaszra. Emlékezzünk csak arra, hogy az ásotthalmi és a mórahalmi tanyavilágban hulladékhegyeket hagytak, az élelmiszer szeméttől az autóroncsokon át, az egészségügyi kihívásokat jelentő hulladékig. Ennek a kerítés és a magyar állam határozott fellépése – mint tíz évvel ezelőtt is – gátat szabott, de sajnos bármikor megismétlődhet – elemezte a helyzetet Miklós Péter. Megemlítette, hogy a közel-keleti konfliktusok száma még növekedett is, illetve más uniós országokat, például Portugáliát, Spanyolországot, Franciaországot és Olaszországot a Földközi tenger felől éri a nyomás. A nyomás tehát nem szűnt meg, enyhült, de újra felerősödhet és ennek lehet újra „röszkei” következménye. Az embercsempészek áldozatai ugyanis kriminalizálódhatnak, bár az is igaz, már nem feltétlenül a magyarországi határszakaszok az elsődleges célpontok
Tanulság
– A mi felelősségünk, hogy okolnunk és tanulnunk kell a történtekből, és megtartani azt az alapelvet, hogy az üldözött és menekülő embernek minden segítséget meg kell adni, de annak, aki bizonytalan háttérrel és agresszíven érkezik ajtót, kaput kell mutatni, nem befelé, hanem kifelé – zárta mondandóját Miklós Péter.
