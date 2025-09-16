Döbbenetes képsorok, több száz sérült: így nézett ki a röszkei csata

2015 nyarán egyre több migráns érkezett Magyarország déli határához, ezért kerítés épült, amelynek átlépése szeptember közepétől már bűncselekménynek számított. A röszkei régi közúti határátkelőnél szeptember 16-án több ezres tömeg követelte, hogy beengedjék őket az országba. Délután a helyzet eszkalálódott: a kaput áttörték, a rendőröket kövekkel, botokkal és égő gumikalapokkal dobálták, akik könnygázzal és vízágyúval válaszoltak. Döbbenetes képsorok járták be a világot.

A röszkei csata drámai pillanatai tíz évvel ezelőtt, 2015. szeptember 16-án. Fotó: Karnok Csaba

A röszkei csata jogi következményei

Az összecsapásban mintegy húsz rendőr és több száz migráns sérült meg, köztük gyerekek is. A helyszínen 22 embert állítottak elő, többen börtönbüntetést kaptak és kiutasították őket az országból.