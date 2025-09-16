szeptember 16., kedd

Összecsapás

2 órája

Döbbenetes képsorok, több száz sérült: így nézett ki a röszkei csata

Címkék#röszkei csata#rendőr#könnygáz#migráns

Tíz éve, 2015. szeptember 16-án erőszakba torkollt a migránsok és a határt védő rendőrök összecsapása, amely örökre beírta magát a magyar történelembe. Képgalériával idézzük fel a röszkei csata eseményeit.

Delmagyar.hu

2015 nyarán egyre több migráns érkezett Magyarország déli határához, ezért kerítés épült, amelynek átlépése szeptember közepétől már bűncselekménynek számított. A röszkei régi közúti határátkelőnél szeptember 16-án több ezres tömeg követelte, hogy beengedjék őket az országba. Délután a helyzet eszkalálódott: a kaput áttörték, a rendőröket kövekkel, botokkal és égő gumikalapokkal dobálták, akik könnygázzal és vízágyúval válaszoltak. Döbbenetes képsorok járták be a világot. 

Így zajlott a röszkei csata.
A röszkei csata drámai pillanatai tíz évvel ezelőtt, 2015. szeptember 16-án. Fotó: Karnok Csaba

A röszkei csata jogi következményei

Az összecsapásban mintegy húsz rendőr és több száz migráns sérült meg, köztük gyerekek is. A helyszínen 22 embert állítottak elő, többen börtönbüntetést kaptak és kiutasították őket az országból.

Több százan sérültek meg a röszkei csatában

Fotók: Karnok Csaba

 Az egyik legnagyobb visszhangot Ahmed Hamed ügye keltette, akit végül öt év börtönre ítéltek terrorcselekmény miatt.

Menekültek az M5-ös sztrádán

Emlékezés

Egykori fotóriporterünkkel készített beszélgetésünkkel emlékeztünk az eseményekre pár nappal ezelőtt, aki átélte az akkori zavargásokat és a helyszínről tudósított. 

Visszaemlékezése a 2015-ös röszkei eseményekre

Fotók: Schmidt Andrea

Képgalériáinkban most erről a tíz évvel ezelőtti csatáról emlékezünk meg. 

Több száz migráns tört ki Röszkén, hajtóvadászat indult

 

