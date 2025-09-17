1 órája
Szakértő mesélte el, hogy miért tekinthetjük történelmi fordulópontnak a röszkei csatát
2015. szeptember 16-án támadták meg szerb oldalról a migránsok a röszkei magyar határátkelőt, de a rendőrök és a terrorelhárítók feltartóztatták az áradatot. A röszkei csata tanulságairól, hátteréről a szegedi eszmetörténésszel és egyetemi docenssel, Miklós Péterrel beszélgettünk a legújabb podcastban.
– Konkrétan nem tudom felidézni, hol voltam 2015. szeptember 16-án, az biztos, nem a helyszínen, Szegeden éltem meg. Akkor az egész ország tekintete, figyelme Röszkére fókuszált, hiszen 10 év távlatából kijelenthetjük, történelmi esemény volt a röszkei csata vagy támadás – kezdte a podcastot Miklós Péter eszmetörténész, egyetemi docens.
A röszkei csata háttere
A beszélgetés során mindent érintettünk, minden oldalról igyekeztünk megvilágítani a 10 éve történteket, annak akkori mozgatórugóit, mai hatásait, az is szóba került, megismétlődhet-e a röszkei attack, vagy ilyen veszély már nem fenyegeti az országot. Különbséget tettünk a valódi, szegény sorsú menekült és az agresszív, erőszakos migráns között. Miklós Péter kijelentette: – A mi felelősségünk, hogy okoljunk és tanuljunk a történtekből, s megtartsuk azt az alapelvet, hogy az üldözött és menekülő embernek minden segítséget meg kell adni, de annak, aki bizonytalan háttérrel és agresszíven érkezik, annak ajtót, kaput kell mutatni, nem befelé, hanem kifelé! – jelentette ki. Hallgassák meg, sok érdekességet tudhatnak meg a röszkei csatáról.
