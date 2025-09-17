szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
delmagyar.hu podcast

7 órája

Szakértő mesélte el, hogy miért tekinthetjük történelmi fordulópontnak a röszkei csatát

Címkék#csata#röszkei#Miklós Péter#podcast

2015. szeptember 16-án támadták meg szerb oldalról a migránsok a röszkei magyar határátkelőt, de a rendőrök és a terrorelhárítók feltartóztatták az áradatot. A röszkei csata tanulságairól, hátteréről a szegedi eszmetörténésszel és egyetemi docenssel, Miklós Péterrel beszélgettünk a legújabb podcastban.

Munkatársunktól

– Konkrétan nem tudom felidézni, hol voltam 2015. szeptember 16-án, az biztos, nem a helyszínen, Szegeden éltem meg. Akkor az egész ország tekintete, figyelme Röszkére fókuszált, hiszen 10 év távlatából kijelenthetjük, történelmi esemény volt a röszkei csata vagy támadás – kezdte a podcastot Miklós Péter eszmetörténész, egyetemi docens.

röszkei csata
A röszkei csata remélhetőleg nem ismétlődik meg. Fotó: Karnok Csaba

A röszkei csata háttere

A beszélgetés során mindent érintettünk, minden oldalról igyekeztünk megvilágítani a 10 éve történteket, annak akkori mozgatórugóit, mai hatásait, az is szóba került, megismétlődhet-e a röszkei attack, vagy ilyen veszély már nem fenyegeti az országot. Különbséget tettünk a valódi, szegény sorsú menekült és az agresszív, erőszakos migráns között. Miklós Péter kijelentette: – A mi felelősségünk, hogy okoljunk és tanuljunk a történtekből, s megtartsuk azt az alapelvet, hogy az üldözött és menekülő embernek minden segítséget meg kell adni, de annak, aki bizonytalan háttérrel és agresszíven érkezik, annak ajtót, kaput kell mutatni, nem befelé, hanem kifelé! – jelentette ki. Hallgassák meg, sok érdekességet tudhatnak meg a röszkei csatáról.

 

 

delmagyar.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu