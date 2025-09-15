A harc, amely örökre beírta magát a történelembe: a röszkei csata mindenkiben mély nyomot hagyott– galériával

Ki ne emlékezne 2015. szeptember 16-ára? Bár a pontos dátumot valószínűleg sokunknak a netről kell kikeresni. Ekkor, 10 éve történt a röszkei zavargás vagy röszkei csata – mindkettőt használja a média –, amikor a község 5-ös főút melletti, úgynevezett régi közúti határátkelőhelyénél erőszakká fajult az összecsapás a migránsok és a határt védő magyar rendőrök között. Több százan sérültek meg, döbbenetes képsorokat láthattunk a hírműsorokban. Még a tévé előtt ülve is féltünk.

A röszkei csata pillanatai tíz éve, szeptember 16-án. Archív fotó: DM

A helyszínnel kapcsolatos érdekesség, hogy Röszke térségében két határátkelő van Magyarország és Szerbia között. A már említett 2015. július 31-én újranyitott régebbi az 5-ös főúton és az újabb az M5-ös autópályán, egymástól 200-300 méterre.

Előzmények

2015 első felében az afrikai és a közel-keleti politikai és katonai konfliktusok, az egyre szaporodó polgárháborúk miatt megnőtt a hazánkba, illetve azon keresztül is Európába érkező migránsok, menekültek száma. Kormányunk 2015. június 17-ei döntése alapján július 13. és szeptember 14. között műszaki határzár, ismertebb nevén kerítés épült a magyar-szerb határon, melynek megrongálása, átlépése a szeptember 15-én hatályba lépett törvény szerint bűncselekmény, és börtönnel vagyis szabadságvesztéssel, illetve kiutasítással büntethető. Erre később lett példa.

A röszkei csata

A történet ott kezdődik, hogy szeptember 15-én reggelig mintegy 300-400 migráns verődött össze a Röszke-Horgos régi határátkelő szerb oldalán. Ezért a magyar rendőrség délben lezárta az átkelőt, amit főként az indokolt, hogy a szerb oldalon a feltorlódott csoport elzárta a közutat és így a járműforgalom nem lehetett biztonságos és zavartalan. Este a szerb belügyminiszter a helyszínen megígérte: a helyzet kezeléséről és megoldásáról tárgyal magyar kollégájával, Pintér Sándorral. Szeptember 16-án délelőtt egyes becslések szerint már több ezren sátoroztak a környéken, és dél körül a migránsok ultimátumot adtak a rendőröknek: vagy beengedik őket az országba, vagy áttörik a kaput.

A helyzet fél 3 körül fokozódott: pár száz fős csoport hangosan követelte, engedjék be őket Magyarországra, mire a sorfalban álló rendőrök és a terrorelhárítók arabul szólva hozzájuk igyekeztek, akarták megnyugtatni őket – utólag is tudjuk, hogy sikertelenül.

A demonstráció erőszakossá vált, és néhány agresszív hangadó irányításával áttörték a határt lezáró kaput. Könnygázzal fújták le őket, válaszul kövek, betondarabok, botok és vizes palackok zúdultak a rendőrökre. Vízágyút is bevetettek, mire a támadók autógumikat gyújtottak meg és a közeli melléképületek tetejéről dobálták azokat. Ráadásul több száz migráns indult rohanva, csomagjaikat, sátraikat, élelem- és vízkészleteiket hátrahagyva a pár száz méterre lévő új röszkei határátkelőtől az incidens helyszínére – mert úgy értesültek, ott megnyitották a határt.