Évforduló

2 órája

A harc, amely örökre beírta magát a történelembe: a röszkei csata mindenkiben mély nyomot hagyott– galériával

Szeptember 16-án lesz 10 éve annak, hogy a magyar rendőrök az országba betörni szándékozó külföldiekkel, migránsokkal harcoltak, mindkét oldalon sokan sebesültek meg. A röszkei csata a magyar történelem részévé vált, tanulságaival együtt. Az évforduló alkalmával felidézzük mi és hogyan történt akkor a magyar-szerb határon, és később hogyan, milyen bírósági ítéletekkel folytatódott a történet.

Imre Péter

Ki ne emlékezne 2015. szeptember 16-ára? Bár a pontos dátumot valószínűleg sokunknak a netről kell kikeresni. Ekkor, 10 éve történt a röszkei zavargás vagy röszkei csata – mindkettőt használja a média –, amikor a község 5-ös főút melletti, úgynevezett régi közúti határátkelőhelyénél erőszakká fajult az összecsapás a migránsok és a határt védő magyar rendőrök között. Több százan sérültek meg, döbbenetes képsorokat láthattunk a hírműsorokban. Még a tévé előtt ülve is féltünk. 

röszkei csata
A röszkei csata pillanatai tíz éve, szeptember 16-án. Archív fotó: DM

A helyszínnel kapcsolatos érdekesség, hogy Röszke térségében két határátkelő van Magyarország és Szerbia között. A már említett 2015. július 31-én újranyitott régebbi az 5-ös főúton és az újabb az M5-ös autópályán, egymástól 200-300 méterre.

Előzmények

2015 első felében az afrikai és a közel-keleti politikai és katonai konfliktusok, az egyre szaporodó polgárháborúk miatt megnőtt a hazánkba, illetve azon keresztül is Európába érkező migránsok, menekültek száma. Kormányunk 2015. június 17-ei döntése alapján július 13. és szeptember 14. között műszaki határzár, ismertebb nevén kerítés épült a magyar-szerb határon, melynek megrongálása, átlépése a szeptember 15-én hatályba lépett törvény szerint bűncselekmény, és börtönnel vagyis szabadságvesztéssel, illetve kiutasítással büntethető. Erre később lett példa.

A röszkei csata

A történet ott kezdődik, hogy szeptember 15-én reggelig mintegy 300-400 migráns verődött össze a Röszke-Horgos régi határátkelő szerb oldalán. Ezért a magyar rendőrség délben lezárta az átkelőt, amit főként az indokolt, hogy a szerb oldalon a feltorlódott csoport elzárta a közutat és így a járműforgalom nem lehetett biztonságos és zavartalan. Este a szerb belügyminiszter a helyszínen megígérte: a helyzet kezeléséről és megoldásáról tárgyal magyar kollégájával, Pintér Sándorral. Szeptember 16-án délelőtt egyes becslések szerint már több ezren sátoroztak a környéken, és dél körül a migránsok ultimátumot adtak a rendőröknek: vagy beengedik őket az országba, vagy áttörik a kaput.

A helyzet fél 3 körül fokozódott: pár száz fős csoport hangosan követelte, engedjék be őket Magyarországra, mire a sorfalban álló rendőrök és a terrorelhárítók arabul szólva hozzájuk igyekeztek, akarták megnyugtatni őket – utólag is tudjuk, hogy sikertelenül.

 A demonstráció erőszakossá vált, és néhány agresszív hangadó irányításával áttörték a határt lezáró kaput. Könnygázzal fújták le őket, válaszul kövek, betondarabok, botok és vizes palackok zúdultak a rendőrökre. Vízágyút is bevetettek, mire a támadók autógumikat gyújtottak meg és a közeli melléképületek tetejéről dobálták azokat. Ráadásul több száz migráns indult rohanva, csomagjaikat, sátraikat, élelem- és vízkészleteiket hátrahagyva a pár száz méterre lévő új röszkei határátkelőtől az incidens helyszínére – mert úgy értesültek, ott megnyitották a határt. 

Menekültek az M5-ös sztrádán

A Délmagyarország írta

„A Magyarországra engedély nélkül belépni akaró, kezdetben békés tömeg idővel agresszívvá vált, a kerítést próbálta kidönteni, majd többen kővel dobálták meg a magyar oldalon felsorakozott rendőröket. A tömegzavargás résztvevői ledöntötték a határt védő kaput, és jogellenesen magyar területre léptek” – írta 2022-es cikkében a Délmagyarország.

Döntőnek bizonyult, hogy a szerb rendőrök nem, vagy csak tessék-lássék intézkedtek. Így történhetett meg, hogy fél 6 körül a migránsok körülbelül ezerfős tömege a röszkei oldalon is betörte a kaput és benyomult – fentebb ezt a pillanatot idéztük lapunkból – magyar területre, a gyermekeket és nőket maguk elé állítva, azokat pajzsként használva. A rendőrök könnygázzal védekeztek és visszaszorították a migránsokat. A közben megérkezett száz szerb rendőr hátrább terelte őket, és a feszültség, az összetűzés este 7 óra tájban már csillapodott, de Pintér Sándor belügyminiszter a közbiztonság miatt 30 napos részleges határzárat rendelt el Röszkénél. Az élet közbeszólt: az autópályára érvényeset a nemzetközi tranzit, a gazdaság érdekei és a határsávban élők mozgásának biztosítása érdekében szeptember 20-án feloldották.

Vajdasági tudósítás

„Felfegyverzett migránsok támadták meg a Röszke 2 közúti átkelőt szerda délután, bedöntötték a kerítést, a helyszínen rendőrök tartják vissza a magyar területre betörni próbálókat – közölte a délután fél hatkor a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Kovács Zoltán kormányszóvivő. Elmondta még: több száz migráns negyed négykor botokkal, csövekkel felfegyverkezve támadt a rendőrökre, kövekkel és vizes palackokkal dobálták őket. Bedöntötték azt a kerítést, amely éjszakára lezárja a határátkelőhely területét. A rendőrök órák óta testükkel tartják vissza az erőszakos tömeget – írta a támadás napján, 2015. szeptember 16-án a Vajdaság Ma délvidéki hírportál.

Több száz migráns tört ki Röszkén, hajtóvadászat indult

Sebesültek, intézkedések, eljárások

Az incidens, a csata során húsz rendőr sebesült meg, ketten súlyosan, őket kórházba szállították. Meg kell említeni, hogy megsérült tizenöt-húsz újságíró is, míg a migránsok közül mintegy háromszázan szedtek össze valamilyen sebesülést, köztük két gyermek – úgy tudjuk, őket a tiltakozók dobták át a magyar oldalra. Az újságírók közül voltak akik arról számoltak be, hogy a magyar rendőrök bántalmazták, sőt őrizetbe is vették őket. Az ORFK hivatalos közleményben cáfolt: „...a rendőrség nem vert meg senkit. A médiatartalom-szolgáltatók munkatársai saját felelősségükre maradtak olyan területen, ahol a rendőrség – az erre történő felszólítást követően – kényszerítő eszközöket alkalmazott”. A felhívást többször, több nyelven megismételték, és a közleményben hangsúlyozták, „az intézkedés jogszerű és szakszerű volt”.

A helyszínen huszonkét embert állítottak elő, közülük tizenötöt tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott határátlépéssel gyanúsítottak. 

Kilenc szír és egy iraki ellen a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség 2016. január 5-én vádat emelt, egyikük hangosbeszélővel igyekezett irányítani a magyar rendőrökkel szemben fenyegetően és agresszíven fellépő tömeget. 2016. július elsején tíz vádlottat börtönbüntetésre és Magyarországról való kiutasításra ítélt a Szegedi Járásbíróság, mint korábban már utaltunk erre az elfogadott törvény kapcsán. 

Ezt követően a Szegedi Törvényszék másodfokú tanácsa 2017. február 28-án az elsőfokú bíróság ítéletét érdemben helybenhagyta, így az jogerőre emelkedett. Érdekesség, hogy a tárgyaláson csak a hetedrendű vádlott vett részt, aki viszont jól járt, büntetését enyhítették. Hat vádlott menekültügyi eljárását megszüntették, mert közben ismeretlen helyre távoztak. 

Ahmed Hamed ügye

A legnagyobb vihart Ahmed Hamed, akit eleinte Ahmed H. néven emlegetett a média, ügye keltette. A zavargás egyik feltételezett irányítójának, a röszkei csata „hadvezérének” tartották, Győrben fogták el a rendőrök. A Szegedi Törvényszéken 10 év fegyházbüntetést kapott és véglegesen kitiltották Magyarországról. Az ügyet másodfokon tárgyaló Szegedi Ítélőtábla 2017. június 15-én az elsőfokú ítéletet semmissé tette és új eljárást rendelt el. Ennek során jogerősen 5 év börtönre ítélték. A bíróság elfogadta a vád álláspontját, hogy Ahmed Hamed terrorcselekménye abban állt, hogy erőszakkal – kődobálással – akarta rávenni a rendőrséget, hogy engedjék be Magyarországra a lezárt határ szerb oldalán összegyűlt tömeget. Az Amnesty International két nappal korábban petíciót adott át az Igazságügyi Minisztériumnak, amiben 110 ezer aláíró, 163 országból arra kérte a hatóságokat, ne kezeljék az ügyet terrorcselekményként. Az IM szerint azonban az AI ezzel nyomást próbált gyakorolni a független magyar igazságszolgáltatásra és a határvédelemre. Szerintük a jogvédő szervezet „nyíltan a röszkei támadásban kulcsszerepet játszó terrorista kiszabadítását követeli”. Ahmed Hamed 4 esztendő után szabadult és kitoloncolták az országból.

Kovács Zoltán, akkori kormányszóvivő szerint: – Előre megfontolt, tudatos támadás érte szerdán a röszkei közúti átkelőnél Magyarországot és a határt védő magyar rendőrséget.

Révész Zsolt emlékei

Révész Zsolt, a Hír TV korábbi tudósítója 2015 tavaszától testközelből követte végig a déli határon fokozódó migrációs válságot. A röszkei összecsapást is a helyszínen élte át kollégáival, és a közelmúltban a Mandinernek mesélt a történtekről. Elmondta, amennyire tudtak, próbáltak segíteni a migránsoknak, naponta vizet, takarókat és pokrócokat vittek nekik. – Előfordult, hogy különböző személyek papírjai ugyanazt a születési dátumot tartalmazták, sőt voltak esetek, amikor több iraton ugyanaz a név szerepelt – válaszolta Révész Zsolt a Mandiner kérdésére. A röszkei csatáról közölte: mintegy 1000–1200 feldühödött migráns támadt a határra, kövekkel, faágakkal és vascsövekkel dobálták a rendőröket, de égő gumiabroncsokat is bevetettek.

 

