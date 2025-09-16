„A migráció lassan ölő méreg” – a 10 évvel ezelőtti probléma még ma is fenyeget – galériával, videóval

– A migráció lassan ölő méreg, és azzal kapcsolatban csak egyszer lehet rosszul dönteni – kezdte beszédét Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Csak egy rossz választás, és ide jutunk... kampány nyitóeseményén a röszkei határnál, a röszkei attack, támadás 10 éves évfordulóján, szeptember 16-án. Azzal folytatta, országunk jelenleg biztonságos hely, de egy rossz választással mi is bevándorló országgá válhatunk.



A Csak egy rossz választás, és ide jutunk… kampány sajtótájékoztatóját a röszkei határnál, a drótkerítéseknél tartották meg kedden. Fotó: Gémes Sándor

Brüsszel büntet

– Hazánk megvédte, megvédi magát, és Brüsszel azért büntet bennünket napi 1 millió euróra, azaz hozzávetőlegesen 400 millió forintra, mert nem fogadunk be migránsokat, és azt szeretnénk, hogy Magyarország magyar ország maradjon. A nyugat-európai országok elestek, elbuktak, és a migránsok miatt a bűnözés, a terror uralkodóvá vált – folytatta Szánthó Miklós. Megemlítette, hogy ezekben az államokban az utóbbi időben a Mohamed lett a negyedik leggyakoribb férfinév, a „multikulti” veszélyes és az ott élők lassan nem ismernek rá saját országukra, hiszen a kevert társadalom rányomta a bélyegét, emiatt megszaporodtak a tiltakozások és a tüntetések. – A migráció sorskérdés, de nem kell, hogy a mi sorsunk is legyen – zárta gondolatait.

Választás a röszkei határnál

– Tíz éve az itt, Röszkénél és Horgosnál összegyűlt migránsok nem menekültek, hanem támadtak. A Soros pénzelte sajtó hazugságokat hangoztatott, azt ismételve, hogy ezek a tanult, diplomás bevándorlók hasznos tagjai lesznek a társadalmaknak. Orvosként, pilótaként dolgoznak majd. Ez nem valósult meg, és akkor, amikor megtámadták Magyarországot végleg lehullt a lepel, lelepleződtek a hazugságok – közölte Apáti Bence, a Csak egy rossz választás, és ide jutunk… kampány véleményvezére. Elmondta: Európa nyugati felén a nagyvárosokban az emberek este, sötétben már félnek kimenni az utcára a migránsok miatt, akik nem akarnak integrálódni és dolgozni, bűnözésből élnek.

– Kétezertizenöt szeptember 16-án a rendőrök és a terrorelhárítók megvédték a hazánkat. Ehetünk disznóhúst, harangoznak a templomokban, ünnepeljük a húsvétot és a karácsonyt, szabadon és úgy élünk, ahogy akarunk, ahogy szeretnénk, de egyetlen rossz választás megváltoztathat mindent – emelte ki Apáti Bence.