2 órája
„A migráció lassan ölő méreg” – a 10 évvel ezelőtti probléma még ma is fenyeget – galériával, videóval
A röszkei határnál, a drótkerítések között tartott kedden délelőtt kampányindító sajtótájékoztatót az Alapjogokért Központ a röszkei csata 10 éves jubileumán. A „Csak egy rossz választás, és ide jutunk…” nyitóeseményén Szánthó Miklós főigazgató és Apáti Bence, a kampány arca, véleményvezére mondta el gondolatait a migrációról, a migránsveszélyről, ami napjainkban is létező probléma.
– A migráció lassan ölő méreg, és azzal kapcsolatban csak egyszer lehet rosszul dönteni – kezdte beszédét Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Csak egy rossz választás, és ide jutunk... kampány nyitóeseményén a röszkei határnál, a röszkei attack, támadás 10 éves évfordulóján, szeptember 16-án. Azzal folytatta, országunk jelenleg biztonságos hely, de egy rossz választással mi is bevándorló országgá válhatunk.
Brüsszel büntet
– Hazánk megvédte, megvédi magát, és Brüsszel azért büntet bennünket napi 1 millió euróra, azaz hozzávetőlegesen 400 millió forintra, mert nem fogadunk be migránsokat, és azt szeretnénk, hogy Magyarország magyar ország maradjon. A nyugat-európai országok elestek, elbuktak, és a migránsok miatt a bűnözés, a terror uralkodóvá vált – folytatta Szánthó Miklós. Megemlítette, hogy ezekben az államokban az utóbbi időben a Mohamed lett a negyedik leggyakoribb férfinév, a „multikulti” veszélyes és az ott élők lassan nem ismernek rá saját országukra, hiszen a kevert társadalom rányomta a bélyegét, emiatt megszaporodtak a tiltakozások és a tüntetések. – A migráció sorskérdés, de nem kell, hogy a mi sorsunk is legyen – zárta gondolatait.
Választás a röszkei határnál
– Tíz éve az itt, Röszkénél és Horgosnál összegyűlt migránsok nem menekültek, hanem támadtak. A Soros pénzelte sajtó hazugságokat hangoztatott, azt ismételve, hogy ezek a tanult, diplomás bevándorlók hasznos tagjai lesznek a társadalmaknak. Orvosként, pilótaként dolgoznak majd. Ez nem valósult meg, és akkor, amikor megtámadták Magyarországot végleg lehullt a lepel, lelepleződtek a hazugságok – közölte Apáti Bence, a Csak egy rossz választás, és ide jutunk… kampány véleményvezére. Elmondta: Európa nyugati felén a nagyvárosokban az emberek este, sötétben már félnek kimenni az utcára a migránsok miatt, akik nem akarnak integrálódni és dolgozni, bűnözésből élnek.
– Kétezertizenöt szeptember 16-án a rendőrök és a terrorelhárítók megvédték a hazánkat. Ehetünk disznóhúst, harangoznak a templomokban, ünnepeljük a húsvétot és a karácsonyt, szabadon és úgy élünk, ahogy akarunk, ahogy szeretnénk, de egyetlen rossz választás megváltoztathat mindent – emelte ki Apáti Bence.
A röszkei csata 10 éves jubileumaFotók: Gémes Sándor
Ezeknek az országoknak kampó
Kérdésekre válaszolva Szánthó Miklós és Apáti Bence elmondta, hogy az unió nem akarja megvédeni a határait a migránsoktól, akiknek a száma 2024-ben már 63 millió volt. Egyre jobban érvényesül a bevándorlók akarata, tért hódítanak szokásaik, akiket az őslakosokkal szemben védenek meg a különböző államok kormányai. – Ezeknek az országoknak már kampó – jelentette ki Szánthó Miklós.
Röszke öröksége: 10 év alatt megváltozott a migráns helyzet