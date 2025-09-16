szeptember 16., kedd

Edit névnap

26°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Migránshelyzet

2 órája

„A migráció lassan ölő méreg” – a 10 évvel ezelőtti probléma még ma is fenyeget – galériával, videóval

Címkék#Röszke#megemlékezés#migráns#határ

A röszkei határnál, a drótkerítések között tartott kedden délelőtt kampányindító sajtótájékoztatót az Alapjogokért Központ a röszkei csata 10 éves jubileumán. A „Csak egy rossz választás, és ide jutunk…” nyitóeseményén Szánthó Miklós főigazgató és Apáti Bence, a kampány arca, véleményvezére mondta el gondolatait a migrációról, a migránsveszélyről, ami napjainkban is létező probléma.

Imre Péter

– A migráció lassan ölő méreg, és azzal kapcsolatban csak egyszer lehet rosszul dönteni – kezdte beszédét Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Csak egy rossz választás, és ide jutunk... kampány nyitóeseményén a röszkei határnál, a röszkei attack, támadás 10 éves évfordulóján, szeptember 16-án. Azzal folytatta, országunk jelenleg biztonságos hely, de egy rossz választással mi is bevándorló országgá válhatunk.
 

röszkei határ
A Csak egy rossz választás, és ide jutunk… kampány sajtótájékoztatóját a röszkei határnál, a drótkerítéseknél tartották meg kedden. Fotó: Gémes Sándor

Brüsszel büntet

– Hazánk megvédte, megvédi magát, és Brüsszel azért büntet bennünket napi 1 millió euróra, azaz hozzávetőlegesen 400 millió forintra, mert nem fogadunk be migránsokat, és azt szeretnénk, hogy Magyarország magyar ország maradjon. A nyugat-európai országok elestek, elbuktak, és a migránsok miatt a bűnözés, a terror uralkodóvá vált – folytatta Szánthó Miklós. Megemlítette, hogy ezekben az államokban az utóbbi időben a Mohamed lett a negyedik leggyakoribb férfinév, a „multikulti” veszélyes és az ott élők lassan nem ismernek rá saját országukra, hiszen a kevert társadalom rányomta a bélyegét, emiatt megszaporodtak a tiltakozások és a tüntetések. – A migráció sorskérdés, de nem kell, hogy a mi sorsunk is legyen – zárta gondolatait.

Választás a röszkei határnál

– Tíz éve az itt, Röszkénél és Horgosnál összegyűlt migránsok nem menekültek, hanem támadtak. A Soros pénzelte sajtó hazugságokat hangoztatott, azt ismételve, hogy ezek a tanult, diplomás bevándorlók hasznos tagjai lesznek a társadalmaknak. Orvosként, pilótaként dolgoznak majd. Ez nem valósult meg, és akkor, amikor megtámadták Magyarországot végleg lehullt a lepel, lelepleződtek a hazugságok – közölte Apáti Bence, a Csak egy rossz választás, és ide jutunk… kampány véleményvezére. Elmondta: Európa nyugati felén a nagyvárosokban az emberek este, sötétben már félnek kimenni az utcára a migránsok miatt, akik nem akarnak integrálódni és dolgozni, bűnözésből élnek.

– Kétezertizenöt szeptember 16-án a rendőrök és a terrorelhárítók megvédték a hazánkat. Ehetünk disznóhúst, harangoznak a templomokban, ünnepeljük a húsvétot és a karácsonyt, szabadon és úgy élünk, ahogy akarunk, ahogy szeretnénk, de egyetlen rossz választás megváltoztathat mindent – emelte ki Apáti Bence. 

A röszkei csata 10 éves jubileuma

Fotók: Gémes Sándor

Ezeknek az országoknak kampó

Kérdésekre válaszolva Szánthó Miklós és Apáti Bence elmondta, hogy az unió nem akarja megvédeni a határait a migránsoktól, akiknek a száma 2024-ben már 63 millió volt. Egyre jobban érvényesül a bevándorlók akarata, tért hódítanak szokásaik, akiket az őslakosokkal szemben védenek meg a különböző államok kormányai. – Ezeknek az országoknak már kampó – jelentette ki Szánthó Miklós. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu