szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

11°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűntett

1 órája

Ruhákat lopott a saját munkahelyéről a szegedi férfi

Címkék#Szegedi Járási Ügyészség#ruhatolvaj#vád

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki egy ruhaboltból több mint százezer forint értékű ruhát lopott el.

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy fiatal férfi ellen, aki eladóként dolgozott egy szegedi bevásárlóközpont ruházati üzletében, majd onnan jelentős értékű árut tulajdonított el. A vádirat szerint 2023 elején a férfi a nadrágokról és felsőkről eltávolította az áruvédelmi eszközöket, majd a ruhákat egyszerűen hazavitte. A zsákmány értéke meghaladta a százezer forintot.

Egy üzlet, ahol ruha árulásával foglalkoznak.
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy fiatal ellen, akit ruha lopásán kaptak. Illusztráció: Shutterstock

Elkapták a ruhatolvajt

Az ügyészség a fiatal férfit lopás vétségével vádolja, két társát pedig megrovásban részesítette. A vádlott bűnösségéről és esetleges büntetéséről a Szegedi Járásbíróság dönt majd.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu