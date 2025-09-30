1 órája
Ruhákat lopott a saját munkahelyéről a szegedi férfi
Vádat emeltek egy férfi ellen, aki egy ruhaboltból több mint százezer forint értékű ruhát lopott el.
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy fiatal férfi ellen, aki eladóként dolgozott egy szegedi bevásárlóközpont ruházati üzletében, majd onnan jelentős értékű árut tulajdonított el. A vádirat szerint 2023 elején a férfi a nadrágokról és felsőkről eltávolította az áruvédelmi eszközöket, majd a ruhákat egyszerűen hazavitte. A zsákmány értéke meghaladta a százezer forintot.
Elkapták a ruhatolvajt
Az ügyészség a fiatal férfit lopás vétségével vádolja, két társát pedig megrovásban részesítette. A vádlott bűnösségéről és esetleges büntetéséről a Szegedi Járásbíróság dönt majd.
