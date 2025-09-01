1 órája
Ruhákat, cipőket találtak a mentők, de az eltűnt férfi holléte továbbra is ismeretlen
A forráskúti központú D.O.R.T. Speciális Mentők csapata vasárnap is folytatta az eltűnt 70 éves sándorfalvi férfi keresését. Ruhákat találtak, de cipőket, papucsokat is az ártéri területen, de bebizonyosodott, egyik sem M. István tulajdona. A kamerák rögzített felvételeire várnak a kutatás további folytatásához.
Mint beszámoltunk róla: szombaton a közösségi média felhívására jelentkezett a forráskúti D.O.R.T. Speciális Mentők csapata. Az eltűnt idős sándorfalvi férfit, a 70 éves M. Istvánt keresték szombaton, és ezt a munkát, a kutatást másnap is folytatták – mondta el lapunknak a keresést irányító Gyuris Norbert, a csapat vezetője. Vasárnap ruhákat találtak az ártéri területen.
Az első nap
A forráskúti központú D.O.R.T. Speciális Mentők azonnal megkezdték a szombat délelőtt 9 és 10 óra között otthonából kerékpárjával ismeretlen helyre távozott férfi keresését. Munkájukat a terepet jól ismerő vadász és további civilek is segítették, ők pedig végig együttműködtek a hatóságokkal, például a rendőrséggel, valamint a szegedi és a sándorfalvi polgárőrökkel. Az első napon a kutya szagot fogott, kerékpárnyomra is leltek, amit egészen az algyői Tisza-hídig követtek, de sem a biciklit, sem az idős bácsit nem találták meg.
Ruhákat találtak...
Vasárnap nagyobb létszámmal, drón és terepmotor bevetésével folytatták a kutatást, de volt a járművek között quad, sérült szállítására alkalmas eszköz, illetve a Maros Mentőszervezet nevében a Polyák Tamás vezette Sándorfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is csatlakozott hozzájuk, egy hajóval és hat emberrel.
– Ezen a napon ruhákat, cipőket és papucsokat is találtunk az ártéri kutatási területen, de a rendőrség kiderítette, egyik sem köthető az eltűnt 70 éves Istvánhoz. Ez pedig azt jelenti, továbbra sincs meg sem a kerékpár, sem pedig az idős férfi – közölte Gyuris Norbert. Elárulta: nem adták fel, de kamerafelvételekre várnak a kutatás további folytatásához.
