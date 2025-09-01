Ruhákat, cipőket találtak a mentők, de az eltűnt férfi holléte továbbra is ismeretlen

Mint beszámoltunk róla: szombaton a közösségi média felhívására jelentkezett a forráskúti D.O.R.T. Speciális Mentők csapata. Az eltűnt idős sándorfalvi férfit, a 70 éves M. Istvánt keresték szombaton, és ezt a munkát, a kutatást másnap is folytatták – mondta el lapunknak a keresést irányító Gyuris Norbert, a csapat vezetője. Vasárnap ruhákat találtak az ártéri területen.

Ruhákat találtak, de az eltűnt férfit még nem a forráskúti mentők. ILLUSZTRÁCIÓ: Shutterstock

Az első nap

A forráskúti központú D.O.R.T. Speciális Mentők azonnal megkezdték a szombat délelőtt 9 és 10 óra között otthonából kerékpárjával ismeretlen helyre távozott férfi keresését. Munkájukat a terepet jól ismerő vadász és további civilek is segítették, ők pedig végig együttműködtek a hatóságokkal, például a rendőrséggel, valamint a szegedi és a sándorfalvi polgárőrökkel. Az első napon a kutya szagot fogott, kerékpárnyomra is leltek, amit egészen az algyői Tisza-hídig követtek, de sem a biciklit, sem az idős bácsit nem találták meg.

Ruhákat találtak...

Vasárnap nagyobb létszámmal, drón és terepmotor bevetésével folytatták a kutatást, de volt a járművek között quad, sérült szállítására alkalmas eszköz, illetve a Maros Mentőszervezet nevében a Polyák Tamás vezette Sándorfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is csatlakozott hozzájuk, egy hajóval és hat emberrel.

– Ezen a napon ruhákat, cipőket és papucsokat is találtunk az ártéri kutatási területen, de a rendőrség kiderítette, egyik sem köthető az eltűnt 70 éves Istvánhoz. Ez pedig azt jelenti, továbbra sincs meg sem a kerékpár, sem pedig az idős férfi – közölte Gyuris Norbert. Elárulta: nem adták fel, de kamerafelvételekre várnak a kutatás további folytatásához.

