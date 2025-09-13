szeptember 13., szombat

Csalás

1 órája

Komoly veszélyben lehet a pénzed, ha Samsung telefonod van

Címkék#One UI 8 Beta#Samsung Community#veszély#mobiltelefon

Komoly veszély leselkedik a mobilfelhasználókra: csalók próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan áldozatoktól. A Samsung hivatalos figyelmeztetést adott ki, és mindenkit óvatosságra intett.

Maszlag Edina

Egyre találékonyabbak a csalók, akik minden lehetséges felületen próbálkoznak. Az online térben és a mobilokon is nap mint nap újabb trükkökkel ejtik csapdába a gyanútlan felhasználókat.

Samsung felhasználók kerülhetnek bajba, ha nem figyelnek
Most a Samsung felhasználók kerültek a csalók célkeresztjébe. Fotó: Shutterstock

Újabb módszerekkel próbálkoznak a csalók

Most a Samsung mobiltelefon tulajdonosainak kell óvatosnak lenniük, hiszen a csalók a „One UI 8 Beta” tesztelésének lehetőségével csábítják a felhasználókat. 

A hirdetésekben található linkek azonban hamis weboldalakra vezetnek, amelyek célja, hogy átvegyék az irányítást a készülék felett, majd pénzt követeljenek a zárolt telefon feloldásáért.

A Samsung figyelmeztet

A Bama szerint a Samsung hivatalos figyelmeztetésében hangsúlyozza, hogy a vállalat soha nem terjeszt szoftverfrissítéseket hirdetésekben vagy külső linkeken keresztül. A hivatalos frissítések kizárólag a Samsung Members alkalmazásban, a Samsung Community-ben, a közösségi felületeken, illetve közvetlenül a készülékeken érhetők el. Minden más forrás gyanús, és komoly biztonsági kockázatot jelenthet.

Ne dőlj be a csábító ajánlatoknak

A vállalat arra kéri a felhasználókat, hogy soha ne kattintsanak ismeretlen linkekre, bármilyen csábítónak is tűnnek. A hamis ajánlatok súlyos károkat okozhatnak, ezért a legbiztonságosabb mindig a Samsung hivatalos csatornáit használni.

 

