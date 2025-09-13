3 órája
Évtizedek óta nem temetkeznek ide, mégis panasz érkezett a bökényi sírkert állapotára – galériával
Bökény apró, közigazgatásilag Magyarcsanádhoz tartozó lakóhely, temetőjébe évtizedek óta nem helyeztek örök nyugalomra senkit – most mégis panaszt kaptunk rá. Úgy tűnik, a sírkert szemétgondjára lesz megoldás.
Olvasói panaszt kaptunk a Magyarcsanádhoz tartozó Bökény temetőjéről. Bökényről azt érdemes tudni, hogy hivatalosan külterületi lakóhelyként tartják nyilván. A falutól mintegy 4 kilométerre van, a Maros-töltés mellett található és mindössze egyetlen, húsz-harminc házból álló utcája van – ugyanakkor nagyjából a honfoglalás kora óta lakott. Az innen elszármazott, jelenleg Gödön élő Simon Ilona azt írta nekünk, évente néhány alkalommal meglátogatja az édesapja és a nagymamája sírját. Szomorúan tapasztalta legutóbb, a sírkert elhanyagolt. Úgy gondolja – írta – , a régi bökényi lakók, akik oda vannak eltemetve, több tiszteletet érdemelnek.
A legtöbb nyughely már az enyészeté
A panasz nyomán felkerestük a temetőt Farkas János magyarcsanádi polgármester társaságában. Nagyon kicsi, bekerítve sincs, bár egy szép harangláb áll a valamikori bejáratnál – harang viszont már nincs benne. Pár ötven-hatvan nyughely található itt mindössze, valaha persze nyilván sokkal több volt. Úgy láttuk, néhány olyan sír van csak, amit látogatnak, rendben tartanak hozzátartozók, a többi már az enyészeté. A fejfákat böngészve valamikor ötven-hatvan éve temetkezhettek ide legutóbb.
– A temetőt rendszeresen, általában évente kétszer-háromszor lekaszálják. Most sincs gyom – mutatott körbe Farkas János. Szemét sincs, bár a falu első embere megjegyzi, korábban tényleg összegyűlt itt egy kupac temetői hulladékokból – használt mécsesek, művirágok, ilyesmik halmozódtak fel egy sírokhoz közeli területen, maguktól a hozzátartozóktól.
Panasz érkezett a bökényi temetőreFotók: Szabó Imre
A sírkert hamarosan szemétgyűjtőket kap
Miután az öt zsáknyi hulladékot – éppen panaszos olvasónk jóvoltából, akivel azóta is tartják a kapcsolatot a községházán – nejlonzsákba szedték, Farkas János személyesen szállította el még aznap, hogy Simon Ilona ezt jelezte neki. A megoldás a helyzetre szememeteszsák-tartók kihelyezése lesz.
– Egyik munkatársunk már el is készített kettőt. Kihelyezni akkor tudjuk majd, ha nem lesz ilyen száraz, kemény a föld és le tudjuk szúrni a lábakat – ígérte a falu első embere. Hozzátette, mivel időről időre kilátogat Bökénybe, ugyancsak maga fogja elvinni a zsákokat, ha megtelnek.
A temető sorsa egyébként alighanem a felszámolás lesz előbb-utóbb. Hogy mikor, nem tudni, Simon Ilona ugyanis úgy tájékoztatott bennünket, hogy végrendeletében meghagyta, őt is itt helyezzék majd örök nyugalomra.
