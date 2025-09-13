szeptember 13., szombat

Kornél névnap

18°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Temető

41 perce

Évtizedek óta nem temetkeznek ide, mégis panasz érkezett a bökényi sírkert állapotára – galériával

Címkék#hozzátartozó#sírkert#Bökény#honfoglalás

Bökény apró, közigazgatásilag Magyarcsanádhoz tartozó lakóhely, temetőjébe évtizedek óta nem helyeztek örök nyugalomra senkit – most mégis panaszt kaptunk rá. Úgy tűnik, a sírkert szemétgondjára lesz megoldás.

Szabó Imre

Olvasói panaszt kaptunk a Magyarcsanádhoz tartozó Bökény temetőjéről. Bökényről azt érdemes tudni, hogy hivatalosan külterületi lakóhelyként tartják nyilván. A falutól mintegy 4 kilométerre van, a Maros-töltés mellett található és mindössze egyetlen, húsz-harminc házból álló utcája van – ugyanakkor nagyjából a honfoglalás kora óta lakott. Az innen elszármazott, jelenleg Gödön élő Simon Ilona azt írta nekünk, évente néhány alkalommal meglátogatja az édesapja és a nagymamája sírját. Szomorúan tapasztalta legutóbb, a sírkert elhanyagolt. Úgy gondolja – írta – , a régi bökényi lakók, akik oda vannak eltemetve, több tiszteletet érdemelnek.

sírkert
A sírkert előtt Farkas János magyarcsanádi polgármester. Fotó: Szabó Imre

A legtöbb nyughely már az enyészeté

A panasz nyomán felkerestük a temetőt Farkas János magyarcsanádi polgármester társaságában. Nagyon kicsi, bekerítve sincs, bár egy szép harangláb áll a valamikori bejáratnál – harang viszont már nincs benne. Pár ötven-hatvan nyughely található itt mindössze, valaha persze nyilván sokkal több volt. Úgy láttuk, néhány olyan sír van csak, amit látogatnak, rendben tartanak hozzátartozók, a többi már az enyészeté. A fejfákat böngészve valamikor ötven-hatvan éve temetkezhettek ide legutóbb. 

– A temetőt rendszeresen, általában évente kétszer-háromszor lekaszálják. Most sincs gyom – mutatott körbe Farkas János. Szemét sincs, bár a falu első embere megjegyzi, korábban tényleg összegyűlt itt egy kupac temetői hulladékokból – használt mécsesek, művirágok, ilyesmik halmozódtak fel egy sírokhoz közeli területen, maguktól a hozzátartozóktól.

Panasz érkezett a bökényi temetőre

Fotók: Szabó Imre

A sírkert hamarosan szemétgyűjtőket kap

Miután az öt zsáknyi hulladékot – éppen panaszos olvasónk jóvoltából, akivel azóta is tartják a kapcsolatot a községházán – nejlonzsákba szedték, Farkas János személyesen szállította el még aznap, hogy Simon Ilona ezt jelezte neki. A megoldás a helyzetre szememeteszsák-tartók kihelyezése lesz.

– Egyik munkatársunk már el is készített kettőt. Kihelyezni akkor tudjuk majd, ha nem lesz ilyen száraz, kemény a föld és le tudjuk szúrni a lábakat – ígérte a falu első embere. Hozzátette, mivel időről időre kilátogat Bökénybe, ugyancsak maga fogja elvinni a zsákokat, ha megtelnek.

A temető sorsa egyébként alighanem a felszámolás lesz előbb-utóbb. Hogy mikor, nem tudni, Simon Ilona ugyanis úgy tájékoztatott bennünket, hogy végrendeletében meghagyta, őt is itt helyezzék majd örök nyugalomra.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu