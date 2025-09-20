szeptember 20., szombat

Friderika névnap

31°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályaorientáció

48 perce

Skillfest: itt derült ki, melyik szakma lesz aranyat érő a jövőben – galériával

Címkék#Kratochwill Károly Honvéd Középiskola és Kollégium#SillFest#Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

Második alkalommal rendezte meg a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum a SillFestet, a pályaorientációs fesztivált. A szervezők Vásárhelyen a Kossuth teret választották helyszínül, ahová már a megnyitó után sokan kilátogattak, nemcsak továbbtanulás előtt álló diákok, hanem teljes családok is. A SkillFest részvevői talán a következő években már a kiállító iskolák egyikében tanulnak majd.

Kovács Erika

A SkillFest októberben Szentesen és Makón is várja az érdeklődőket.

Skillfest Hódmezővásárhelyen
Skillfest: Már délelőtt sokan voltak kíváncsiak a rendezvényre. Fotó: Kovács Erika

Színes szakmakínálat

– Összesen 23 sátorban mutatkozunk be, nemcsak az iskoláink, hanem azok a partnereink is, akik ugyanúgy fontosnak érzik a szakképzés népszerűsítését. Hét iskolánk szakmakínálatát ismerhetik meg az érdeklődők, köztük a két vásárhelyi intézményünket, a Corvin Mátyás Technikum és Kollégiumot, illetve az Eötvös József Technikumot. Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum iskolái, valamint a Kratochwill Károly Honvéd Középiskola és Kollégium is részt vesz a rendezvényünkön, csakúgy, mint a Szegedi Tudományegyetem és a Neumann János Egyetem. A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Kormányhivatal is megtisztelte jelenlétével a fesztivált – mondta a SkillFest megnyitóján Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója. Kiemelte, a jó szakember minden területen nélkülözhetetlen.

SillFest, a pályaorientációs fesztivál

Fotók: Kovács Erika

Skillfest: Jó szakemberek kellenek

– Bármerre nézünk, mindenütt jelen van a szakemberek munkája. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumban arra törekszünk, hogy jó szakembereket képezzünk. Ahhoz, hogy legyen kit képeznünk, szükséges megismertetni a fiatalokkal az intézmények kínálta lehetőségeket. Erre jó alkalom a SkillFest is, amelyet az előző tanévben indítottunk útjára Hódmezővásárhelyen és Szentesen. Olyan népszerű volt mindkét rendezvény, hogy úgy döntöttünk, Makóval is kibővítjük – emelte ki a főigazgató.

Sztárok is részt vettek a pályaorientációs fesztiválon

Az iskolák bemutatkozása mellett kulturális programok is színesítették a fesztivált. A kicsiknek volt meseszínház, a nagyobbak örömére fellépett Kiszel Jennifer, Hegyes Bercivel is találkozhattak, a buliról pedig Willcox gondoskodott.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu