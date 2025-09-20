48 perce
Skillfest: itt derült ki, melyik szakma lesz aranyat érő a jövőben – galériával
Második alkalommal rendezte meg a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum a SillFestet, a pályaorientációs fesztivált. A szervezők Vásárhelyen a Kossuth teret választották helyszínül, ahová már a megnyitó után sokan kilátogattak, nemcsak továbbtanulás előtt álló diákok, hanem teljes családok is. A SkillFest részvevői talán a következő években már a kiállító iskolák egyikében tanulnak majd.
A SkillFest októberben Szentesen és Makón is várja az érdeklődőket.
Színes szakmakínálat
– Összesen 23 sátorban mutatkozunk be, nemcsak az iskoláink, hanem azok a partnereink is, akik ugyanúgy fontosnak érzik a szakképzés népszerűsítését. Hét iskolánk szakmakínálatát ismerhetik meg az érdeklődők, köztük a két vásárhelyi intézményünket, a Corvin Mátyás Technikum és Kollégiumot, illetve az Eötvös József Technikumot. Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum iskolái, valamint a Kratochwill Károly Honvéd Középiskola és Kollégium is részt vesz a rendezvényünkön, csakúgy, mint a Szegedi Tudományegyetem és a Neumann János Egyetem. A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Kormányhivatal is megtisztelte jelenlétével a fesztivált – mondta a SkillFest megnyitóján Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója. Kiemelte, a jó szakember minden területen nélkülözhetetlen.
SillFest, a pályaorientációs fesztiválFotók: Kovács Erika
Skillfest: Jó szakemberek kellenek
– Bármerre nézünk, mindenütt jelen van a szakemberek munkája. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumban arra törekszünk, hogy jó szakembereket képezzünk. Ahhoz, hogy legyen kit képeznünk, szükséges megismertetni a fiatalokkal az intézmények kínálta lehetőségeket. Erre jó alkalom a SkillFest is, amelyet az előző tanévben indítottunk útjára Hódmezővásárhelyen és Szentesen. Olyan népszerű volt mindkét rendezvény, hogy úgy döntöttünk, Makóval is kibővítjük – emelte ki a főigazgató.
Sztárok is részt vettek a pályaorientációs fesztiválon
Az iskolák bemutatkozása mellett kulturális programok is színesítették a fesztivált. A kicsiknek volt meseszínház, a nagyobbak örömére fellépett Kiszel Jennifer, Hegyes Bercivel is találkozhattak, a buliról pedig Willcox gondoskodott.
