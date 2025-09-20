Skillfest: itt derült ki, melyik szakma lesz aranyat érő a jövőben – galériával

Skillfest: Jó szakemberek kellenek

– Bármerre nézünk, mindenütt jelen van a szakemberek munkája. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumban arra törekszünk, hogy jó szakembereket képezzünk. Ahhoz, hogy legyen kit képeznünk, szükséges megismertetni a fiatalokkal az intézmények kínálta lehetőségeket. Erre jó alkalom a SkillFest is, amelyet az előző tanévben indítottunk útjára Hódmezővásárhelyen és Szentesen. Olyan népszerű volt mindkét rendezvény, hogy úgy döntöttünk, Makóval is kibővítjük – emelte ki a főigazgató.

Sztárok is részt vettek a pályaorientációs fesztiválon

Az iskolák bemutatkozása mellett kulturális programok is színesítették a fesztivált. A kicsiknek volt meseszínház, a nagyobbak örömére fellépett Kiszel Jennifer, Hegyes Bercivel is találkozhattak, a buliról pedig Willcox gondoskodott.