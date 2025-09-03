A SkillFest nemcsak pályaorientáció: koncertek, bemutatók és családi programok is lesznek

A SkillFest rendezvények sora Hódmezővásárhelyen kezdődik szeptember 20-án.

Kincses Tímea és Ambrus Norbert tájékoztatták a sajtót a HSZC pályaorientációs rendezvényeiről. Archív fotó: DM

A pályaorientációt támogatják

– Kiemelt feladatunk a fiatalok pályaválasztásának, iránykeresésének támogatása. Számos lehetőséget kínálunk, hogy felfedezzék képességeiket, érdeklődéseiket valamely szakma iránt. Ebben a folyamatban fontos az együttműködés azokkal a szervezetekkel, amelyek szintén szerepet vállalnak a pályaorientációban, például a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamarával, a Csongrád-Csanád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálattal vagy a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtal – mondta a szerdai sajtótájékoztatón Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum (HSZC) főigazgatója. Hozzátette: augusztus végén tanévnyitó pályaorientációs rendezvényt szerveztek igazgatóknak, osztályfőnököknek, ősszel pedig diákokat és családokat is várnak a programjaikra.

Élményalapú lehetőségeket is biztosítanak

Több hagyományos rendezvényük van, az iskolai nyílt napok, Nyitott kapuk, a nyílt órák lehetősége. Minden nagyobb eseményen, fesztiválon is bemutatják a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum által kínált továbbtanulási lehetőségeket. Többek között a Szegedi Ifjúsági Napokon is részt vettek és a Makói Hagymafesztiválon is jelen lesznek és természetesen Szegeden, a hagyományos pályaválasztási kiállításon is. Élményalapú lehetőségeket is biztosítanak a diákoknak és személyre szabott tanácsadást is nyújtanak szakemberek bevonásával online és személyesen is.

SkillFest: bemutatók és koncertek is lesznek

Tavaly indították útjára a SkillFest rendezvényt, amit Hódmezővásárhelyen és Szentesen szerveztek meg. Idén, az említett két helyszín mellett Makón is lesz SkillFest.

– Tavaly a SkillFest nagyon kedvező fogadtatást kapott mind a diákok, mind a szülők körében. Most továbblépünk egy szintet, Makón is megszervezzük – mondta Ambrus Norbert, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kancellárja.

Hódmezővásárhelyen szeptember 20-án a főtéren rendezik meg a SkillFestet. A programok 10-től 20 óráig zajlanak. Nemcsak a pályaválasztás előtt álló diákokat várják, családi program lesz, ahol a legkisebbekől az idősekig mindenki talál majd kedvére való programot. Bemutatkozik a HSZC valamennyi intézménye, ott lesznek az együttműködő partnereik és a rendvédelmi szervek is. Egész nap szerveznek népi játékokat, kézműves foglalkozásokat, lesz ugrálóvár is. A kicsiket meseszínházzal, a nagyobbakat sportbemutatókkal, arcfestő show-val, rendészeti bemutatókkal várják. Lesz divat-, haj- és sminkbemutató, fellép Kiszel Dzsenifer, a Mohai Syl Trió és Viszkok Fruzsi influenszer, a nap diszkóval zárul, ahol tükörruhás lányok is fellépnek. A rendezvény ingyenes lesz.

Szentesen október 4-én, Makón pedig október 18-án rendezik meg a SkillFestet.