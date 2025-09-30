Skorpiók Magyarországon: a kutatók szerint nagyobb a baj, mint hinnénk

Skorpiók nyomában: az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kutatói felhívást intéztek a lakossághoz: ha valaki skorpiót lát Magyarországon, küldjön róla fotót és helyszíni adatokat. A cél: felmérni, vajon idegen skorpiófajok is betelepültek-e hazánkba, és ha igen, milyen mértékben.

Skorpiók Magyarországon: a kutatók fotót és adatokat várnak az észlelésekről. Illusztráció: Shutterstock

Skorpiók észlelése Magyarországon, miért fontos a kutatóknak?

A közlemény rámutat, hogy az idegen élőlények (állatok és növények) behurcolása globális ökológiai kockázat, új fajok betelepülése akár komoly hatással lehet az őshonos fajokra és az élőhelyek egyensúlyára. A felhívás szerint az elmúlt időszakban hazánkban egyre gyakrabban fordulnak elő olyan kistermetű, barnás-fekete színű skorpiók, amelyek az Euscorpiidae családhoz tartoznak, és melyek vélhetően nem őshonosak Magyarországra. A kutatók szerint ezek az állatok juthatnak be az országba például bőröndökben, importált gyümölcsökön vagy árucikkekkel, és ha egyszer a természetbe kijutnak, képesek lehetnek szaporodni.

Hogyan segíthetünk?

Szabó Márton, a Magyar Természettudományi Múzeum és az ELTE munkatársa, illetve Czinke László biológus közösségi adatgyűjtést hirdetett: aki Magyarországon vadon skorpiót talál, küldjön fotót és pontos adatokat (helyszín, napszak, észlelő neve és elérhetősége, esetleges behurcolási körülmények). A bejelentéseket a [email protected], illetve a [email protected] e-mail címre várják. Fontos, hogy a képen jól látszódjon az állat és a méretarány egy pénzérme segítségével. A begyűjtéshez ecset, pálcika vagy műanyag kanál használható. A skorpiókat nem szabad kézzel megfogni, mert bár a család mérge többnyire enyhe, allergiás reakció előfordulhat.