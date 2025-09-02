szeptember 2., kedd

Iskolai zaklatás kapcsán indít párbeszédet a Somogyi-könyvtár

Címkék#somogyi könyvtár#Mentaline#iskolai zaklatás

Elkezdődött a tanév, ami sok esetben együtt járhat konfliktusokkal, vitákkal és olykor zaklatásokkal is. E téma kapcsán szervez programot a Somogyi-könyvtár.

Kis Zoltán

„Nem hagyhatjuk, hogy célpont legyen” címmel rendez beszélgetést a Somogyi-könyvtár október 16-án, este 17 és 18 óra között. A téma szakértője Kovács-Berta Renáta lesz.

Somogyi-könyvtár bejárata Szegeden
„Nem hagyhatjuk, hogy célpont legyen” címmel rendez beszélgetést a Somogyi-könyvtár. Illusztráció: DM

Az iskola zaklatásról a Somogyi-könyvtár által  

A fizikai erőszakon túl a lelki bántalmazási formák is gyakoriak: például egy közös programból való kizárás, teljes kiközösítés vagy verbális agresszió. Ezek egytől egyig az iskolai zaklatás fogalmát merítik ki. Az offline zaklatások zöme az online platformokon is folytatódik, a cyberbullying nem is olyan ritka, mint gondolnánk.

Az internetes bullying 

Az internetes zaklatás új típusa az elsősorban kamaszkorúak között tapasztalható iskolai bántalmazásnak és a kortársak között megnyilvánuló szándákos kiközösítésnek. A fogalom lényegében az elektronikus úton eljutó megfélemlítő hatású üzenetek sorozatát öleli fel. A cselekvéssorozatot egy, de akár több elkövető viszi véghez.

Párbeszéd az iskolai zaklatásról 

Az egy órás esemény keretei között a szülők választ kaphatnak arra, hogy mire érdemes figyelni, és hogyan tudják gyermeküket biztonságos támogatással segíteni. Bővebb információt kaphatnak a jelekről és a lehetséges segítségkérésről.

A program során hasznos tanácsokat és gyakorlati tippeket kapnak a szülők, pedagógusok és érdeklődők arról, hogyan ismerhetik fel a zaklatás jeleit és milyen lépéseket tehetnek a megelőzés érdekében.

Az esemény díjmentes, ellenben regisztrációhoz kötött!

Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet: [email protected]

Az eseményt a Mentaline Pszichológiai Stúdió egyik szakembere, Kovács-Berta Renáta, szakvizsgázott pedagógus, szexuálpszichológus vezeti majd. 

 

