Elképesztő bemutató: cukoresőt zúdítottak a speciális mentők a repülőtérre

Az újszegedi Laposon a gyermekklinika javára rendezett eseményen is részt vettek a forráskúti központú D.O.R.T. Speciális Mentők, legutóbb a szatymazi repülőnapon vonultak fel járműveikkel, technikáikkal. A gyerekeknek cukrot szórtak drónjukkal.

A D.O.R.T. Speciális Mentők a szatymazi repülőnapon. Fotó: DM

Speciális mentők

A szatymazi repülőnapon a forráskúti speciális mentők jelentős technikai és gépjármű-arzenállal jelentek meg a község zsúfolásig megtelt repülőterén. Többek között két nehéz terepen bevethető mocsárjáróval, egy quaddal, amihez helikopterrel is emelhető betegszállító tartozott, egy felderítő terepmotorral és három, már a Laposon is bemutatott elektromos Segway X2-vel érkeztek – sorolta a vezetőjük, Gyuris Norbert. Utóbbiakat ki is próbálhatta a közönség, de a többi eszközre is felülhettek a kíváncsiak, minden hely állandóan foglalt volt, sorba kellett állni.

Cukrot szórtak

– A rendezvényen eltűnt egy kislány, amint megtudtuk, a keresésére indultunk, az édesapja is velünk tartott. Szerencsére egy órán belül épen és egészségesen került elő – elbújt –, nem mi találtuk meg, de megköszönték, hogy segítettünk és azonnal a család mellé álltunk – mesélte a speciális mentők vezetője.

A világhírű műrepülő, Besenyei Péter nem jelent meg a rendezvényen, mert a rossz időjárás miatt nem tudott felszállni. Gyuris Norbert csapatának tagjai azzal kárpótolták a gyerekeket, hogy speciális drónjukról cukrot szórtak nekik a magasból, a cukoresőt mindenki élvezte, nemcsak a legkisebbek.

Segítsünk, hogy segíthessenek

Meg kell említeni, hogy a D.O.R.T. Speciális Mentők csapatának anyagi támogatásra lenne szüksége ahhoz, hogy folytathassa tevékenységét. Eddig már többször, sokszor bizonyították, számíthatunk rájuk, de lassan olyan helyzetbe kerülnek, hogy már az üzemanyag biztosítása is gondot okoz, akkor pedig nem tudnak elmenni, és vállalkozni az eltűnt emberek felkutatására. Fogjunk össze, segítenünk kell, hogy segíthessenek. Aki tudná támogatni, segíteni őket, az a 30/925-6848-as telefonszámon keresheti Gyuris Norbertet, vagy számlaszámukra is utalhat pénzt.