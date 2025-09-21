Segítségre szorulnak a speciális mentők, most rajtunk a sor, hogy mentőövet dobjunk nekik

A forráskúti központú D.O.R.T. Speciális Mentők tevékenységéről folyamatosan tájékozódhatnak olvasóink. Beszámoltunk bevetéseikről, eltűnt emberek kereséséről, és azokról az eseményekről, melyeken járműveikkel, technikáikkal vettek részt, és azokat ingyenesen kipróbálhatták a gyerekek és a szüleik. Legutóbb a szatymazi repülőnapon, előtte az újszegedi Laposon voltak ott a szervezők és vendégek, főleg a gyerkőcök nagy örömére. Vezetőjükkel, Gyuris Norberttel napi szinten beszélgetek, és közölte: mentőöv, támogatás kellene nekik ahhoz, hogy folytathassák munkájukat.

Mentőöv kell a forráskúti speciális mentőknek. Archív Fotó: Imre Péter

Mentőöv kell a speciális mentőknek

A Speciális Mentők ugyanis a tagdíjból, saját pénzből mennek segíteni, megkeresni az eltűnt családtagokat. Voltak bevetésen Szegeden és környékén, Sándorfalván és vonzáskörzetében, valamint a fővárosban, hogy csak a legutóbbiakat említsük. Norbi azt is mindig elmondja, anyagi erőforrásaik végesek, olykor már az üzemanyagra való is gondot jelent, vagyis elképzelhető, nem tudnak elmenni és keresni, hiába van meg hozzá a megfelelő eszköz- és járműparkjuk. Az a furcsa, faramuci helyzet állt elő, hogy segítenünk kell ahhoz, hogy ők segíthessenek azoknak az embereknek, családoknak, akik ezt kérik tőlük. Bár legtöbbször kérni sem kell, ha hallanak, értesülnek valamilyen esetről, „szolgálatba helyezik magukat” és elindulnak, hogy teljesíthessék küldetésüket. Amit a jövőben is szeretnének minél többször megtenni.

Segítenünk kell, hogy ők is segíthessenek

Többször, sokszor bizonyították, szükség van rájuk, arra amit és ahogyan tesznek. Lelkiismeretesen, alaposan, minden lehetőséget megvizsgálva, nappal és éjjel is terepen és mindent megtesznek azért, hogy megtalálják a keresett személyt. Igaz, ők is tudják – és valószínűleg az érintett famíliák is sejtik –, a történet általában szomorú véget ér. De a rossz hír is jobb, mint a bizonytalanság. Ritkán szoktunk ilyet és így írni, de kérünk, kérek mindenkit, hogy segítsenek nekik, azért, hogy ők is segíthessenek nekünk. Mit is szoktunk írni egy ilyen levél, pár mondatos üzenet végére, amikor reménykedünk a megvalósulásban? Előre is köszönöm – köszönjük.