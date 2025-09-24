Gyémánt fokozatot kapott az OMSZ: a magyar mentők a világ legjobbjai stroke ellátásban

Az Országos Mentőszolgálat ismét elnyerte az Angels díj legmagasabb, gyémánt fokozatát a Stroke-esetek korszerű és magas színvonalú mentőellátásáért, az ország valamennyi régiójára vonatkozóan. A magyarországi mentőellátás Stroke-betegekre vonatkozó hatékonyságát és színvonalát a nemzetközi szakmai szervezet országonként és régiónként is monitorozza, elemzi. Az értékelés kiterjed a gyorsaságra, a stroke-gyanús betegek helyszíni mentőellátására, illetve a kórházba szállítás megszervezésének összes elemére is. A legfrissebb értékelés alapján az Országos Mentőszolgálat a nemzetközi szervezettől – 152 vizsgált ország között ismét egyedüliként – az ország teljes területén, vagyis mind a hét magyarországi régióban gyémánt fokozatú minősítést kapott, ami azt jelenti, hogy a magyar mentőszolgálat a legjobb prehospitalis stroke-ellátónak minősül a világon.

Az Országos Mentőszolgálat a stroke-betegek ellátásában ismét a legmagasabb nemzetközi elismerést kapta. Illusztráció: Országos Mentőszolgálat

Stroke, a leggyakoribb rokkantságot okozó kórkép

Mint arról egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk, stroke esetén miden percben körülbelül 2 millió neuron pusztul el az ér elzáródását követően. Nem véletlen, hogy a stroke a leggyakoribb rokkantságot okozó kórkép: ezek funkciója hiányozni fog a későbbiekben. Ez azt jelenti, hogy ha valaki túléli, akkor is gyakran mások segítségére szorul, mert olyan beszédzavara, gondolkodási zavara, vagy éppen végtaggyengesége marad vissza, amely meggátolja, hogy önálló életet éljen. Az, hogy ki hogyan épül fel ebből a betegségből, sok tényezőtől függ, a legfontosabb ezek közül azonban az, hogy milyen gyorsan kap orvosi segítséget. Ebben pedig hatalmas szerepe van a mentőknek, hiszen ők az elsődleges ellátók, mielőtt a betegek specializált ellátóhelyre kerülnének.

