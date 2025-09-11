szeptember 11., csütörtök

Szegedi hírek

1 órája

Kreativitás, ízek és szenvedély: különleges sütisütő verseny várja a résztvevőket

Készítsd elő a fakanalat és a habverőt! A Heller Ödön Művelődési Házban izgalmas sütisütő verseny vár minden lelkes cukrászt és hobbi süteménykészítőt, ahol a kreativitás és az ízeké a főszerep.

Kis Zoltán

A sütés nemcsak egy hagyományos konyhai tevékenység, hanem egy olyan művészet, amelyben mindenki megtalálhatja a saját örömét és kreativitását. Idén a Heller Ödön Művelődési Ház egy különleges eseménnyel várja a cukrászok és hobbi-sütők közösségét. Izgalmas sütisütő versenyt hirdetnek, ahol a versenyzők nemcsak a legfinomabb sütemények elkészítésében mérhetik össze tudásukat, hanem egy közös, örömteli élmény részesei is lehetnek.

Sütisütő versenyt rendeznek Tápén.
 Idén a Heller Ödön Művelődési Ház egy különleges sütisütő versennyel várja a cukrászok és hobbi sütők közösségét. Illusztráció: Shutterstock

A sütés tökéletes kikapcsolódás, de most versenyt rendeznek belőle 

A sütés sokak számára nem csupán egy házimunka, hanem egy igazi szenvedély, amelyben kikapcsolódást és örömöt találnak. Ez a kreatív tevékenység lehetőséget ad arra, hogy az ember saját ízlésére formálja a recepteket, új ízekkel és technikákkal kísérletezzen. A sütés során nemcsak finom sütemények, kenyerek vagy péksütemények születnek, hanem akár egyfajta stresszoldásként is funkcionálhat. Emellett a sütés remek módja annak is, hogy megosszuk az örömöt családunkkal és barátainkkal, hiszen nincs is jobb, mint együtt élvezni egy házi készítésű finomságot. 

Fontos tudnivalók a sütisütő verseny kapcsán

Szeptember 26-án tartják a Heller Ödön Művelődési Házban. A sütemények leadására 15 és 17 óra között van lehetőség. Az eredményhirdetésre este hét órakor kerül sor. 

Különböző kategóriák közül válogathatunk, így mindenki a maga fantáziája szerint alkothatja meg az édességkülönlegességét. 

A következő kategóriákban nevezhetünk 

  • sós sütemény 
  • édes sütemény 
  • krumplis lepény 
  • mentes sütemény 

 

 

