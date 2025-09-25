szeptember 25., csütörtök

Rákmegelőző hatással is bír az ősz slágerzöldsége, és nagyon baráti áron kapható

Címkék#Szeged#sütőtök#Mars téri piac

Az ősz illata már belengi a Mars téri piacot, a standokon ott sorakoznak az évszak slágertermékei. A sütőtök Szegeden is népszerű, már most is viszik őket. Megnéztük, hogyan alakult a zöldség kilogrammonkénti ára a Mars téri piacon.

Berecz Blanka

Már most népszerű a sütőtök Szegeden, jól indult az őszi szezon a Mars téri piacon. A vénasszonyok nyarának köszönhetően bőven van termés, a sütőtök és a Hokkaido tök termetesek, a sárga minden árnyalatában pompáznak. Mutatjuk, mennyit kérnek el az őszi hónapok slágertermékeiért Szegeden.

A sütőtök Szegeden is kelendő, az időjárás kedvezett a termésnek. Fotó: Karnok Csaba. 

Megnéztük, mennyibe kerül a sütőtök Szegeden 

A szezon egyik legkedveltebb zöldsége, a sütőtök már megjelent a szegedi árusok standjain. A szezon idén a szokottnál korábban indult, a hosszú hónapokig tartó nyári nagy meleg miatt ugyanis a tökök hamarabb beértek. A kilogrammonkénti áruk jelenleg 400 és 600 forint között mozognak, ami a vásárlók és az árusok szerint is baráti összegnek számít. Egy lapunknak nyilatkozó árus elmondta, hogy az idei termés jóízű, szép, nagyméretű példányokkal várja a vásárlókat. 

A piacon már találkozhatunk a klasszikus sütőtök mellett a Hokkaido tökkel is, csillagtökkel, de még cukkinivel is. Lassan már a november eleji Mindenszentekre és Halottak napjára is készülhetünk, megjelentek ugyanis a krizantémok, – csokorba kötve és vödrökben árusítva –, a szezon legjellegzetesebb virágai.

Fotó: Karnok Csaba

Az árusok szerint a kereslet az ősz terméseire már most nagyon erősek, pedig még csak szeptember végét írjuk. Az őszt sokan a sült tök illatával azonosítják.

Nagyon jó ízűek, kedvezően alakult az idei termés, és aki már az őszt érzi, az veszi is 

– mesélte az egyik árus. Hozzátette, hogy a sütőtök sokféleképpen felhasználható, sósan és édesen egyaránt. Továbbra is népszerű a belőle készült krémleves, de akár a sütemények ízesítője is lehet. 

Az árak várhatóan még a következő hetekben csökkenhetnek, amennyiben bőséges marad a kínálat, akár 250-300 forintért is hozzájuthatnak a szegediek. Addig is a 400 forintos átlagár a piacokon kifejezetten kedvezőnek számít, főleg annak fényében, hogy kinézetre és ízre is szinte tökéletes tököket lehet most hazavinni. A multik polcain is már megjelentek az ősz jellegzetes finomságai, az Aldi és a Lidl üzleteiben 270 és 300 forintért kapható a sütőtök. A Penny üzleteiben ugyanez 329 kilogrammonkénti áron vihető. 

A sütőtök jótékony hatásai

A sütőtök magas rosttartalmának köszönhetően igen laktató étel, közben viszont csupán kevés kalóriát tartalmaz. Több kutatás is igazolja, hogy a rostban gazdag étrend segíti a fogyást, egyben az egészséges testsúly fenntartását is. A sütőtökben lévő béta-karotinnak több kutatás szerint is rákmegelőző hatása van. Szakértők szerint hatásosabb, ha béta-karotint tartalmazó ételeket eszünk, mint ha táplálékkiegészítő formájában szednénk be a szükséges mennyiséget. A sütőtökben lévő karotinoidok segítenek semlegesíteni a szabadgyököket, így bőrvédő hatásuk is van, és segítenek felvenni a harcot a ráncok idő előtti kialakulásával szemben is.

 A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

