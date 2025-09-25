Rákmegelőző hatással is bír az ősz slágerzöldsége, és nagyon baráti áron kapható

Már most népszerű a sütőtök Szegeden, jól indult az őszi szezon a Mars téri piacon. A vénasszonyok nyarának köszönhetően bőven van termés, a sütőtök és a Hokkaido tök termetesek, a sárga minden árnyalatában pompáznak. Mutatjuk, mennyit kérnek el az őszi hónapok slágertermékeiért Szegeden.

A sütőtök Szegeden is kelendő, az időjárás kedvezett a termésnek. Fotó: Karnok Csaba.

Megnéztük, mennyibe kerül a sütőtök Szegeden

A szezon egyik legkedveltebb zöldsége, a sütőtök már megjelent a szegedi árusok standjain. A szezon idén a szokottnál korábban indult, a hosszú hónapokig tartó nyári nagy meleg miatt ugyanis a tökök hamarabb beértek. A kilogrammonkénti áruk jelenleg 400 és 600 forint között mozognak, ami a vásárlók és az árusok szerint is baráti összegnek számít. Egy lapunknak nyilatkozó árus elmondta, hogy az idei termés jóízű, szép, nagyméretű példányokkal várja a vásárlókat.

A piacon már találkozhatunk a klasszikus sütőtök mellett a Hokkaido tökkel is, csillagtökkel, de még cukkinivel is. Lassan már a november eleji Mindenszentekre és Halottak napjára is készülhetünk, megjelentek ugyanis a krizantémok, – csokorba kötve és vödrökben árusítva –, a szezon legjellegzetesebb virágai.

Fotó: Karnok Csaba

Az árusok szerint a kereslet az ősz terméseire már most nagyon erősek, pedig még csak szeptember végét írjuk. Az őszt sokan a sült tök illatával azonosítják.

Nagyon jó ízűek, kedvezően alakult az idei termés, és aki már az őszt érzi, az veszi is

– mesélte az egyik árus. Hozzátette, hogy a sütőtök sokféleképpen felhasználható, sósan és édesen egyaránt. Továbbra is népszerű a belőle készült krémleves, de akár a sütemények ízesítője is lehet.

Az árak várhatóan még a következő hetekben csökkenhetnek, amennyiben bőséges marad a kínálat, akár 250-300 forintért is hozzájuthatnak a szegediek. Addig is a 400 forintos átlagár a piacokon kifejezetten kedvezőnek számít, főleg annak fényében, hogy kinézetre és ízre is szinte tökéletes tököket lehet most hazavinni. A multik polcain is már megjelentek az ősz jellegzetes finomságai, az Aldi és a Lidl üzleteiben 270 és 300 forintért kapható a sütőtök. A Penny üzleteiben ugyanez 329 kilogrammonkénti áron vihető.