Piaci szenzáció, tapsvihar és BL-győzelem

A piac őszi slágereitől egy megrázó családi történeten át a Pick Aréna újabb diadaláig sok minden történt. A színház közönsége rekordelőadásnak tapsolhatott, a fiatalok új együttműködésnek köszönhetően kaptak lehetőségeket, miközben az egyetem kutatói nemzetközi szinten is kiemelkedő projekteken dolgoznak.

Megnéztük, mennyibe kerül a sütőtök Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

Rákmegelőző hatással is bír az ősz slágerzöldsége, és nagyon baráti áron kapható

Az ősz illata már belengi a Mars téri piacot, a standokon ott sorakoznak az évszak slágertermékei. A sütőtök Szegeden is népszerű, már most is viszik őket. Megnéztük, hogyan alakult a zöldség kilogrammonkénti ára a Mars téri piacon.

Sztrókot kapott Pataki Attila, a szörnyű hírre összefogott érte a közösség

A háromgyermekes szegvári családapa, Pataki Attila élete egyetlen pillanat alatt változott meg idén márciusban. Otthon szerelt, éppen a létráról jött lefelé, már az utolsó előtti foknál tartott, amikor azt érezte, hogy kimegy az erő a jobb kezéből, utána a jobb lábából is. Sztrókja lett... Ráadásul a baj nem járt egyedül, csőstül jött, ahogy mondani szokás.

Kapusparádé a PSG ellen, a Pick Szeged 330 nap után győzött itthon a BL-ben

Dekoncentrált első félidő után a második játékrészre feljavult mindkét csapat védelme. Pontosabban játszott a hajrában az OTP Bank-Pick Szeged a PSG ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája harmadik fordulójában, így 31–29-re győzött. 2024. október 30. után először nyert BL-meccset a Tisza-parti gárda a Pick Arénában.

Alig hittük el, amit a tapsrendnél láttunk: A padlás 100. előadása mindent vitt – galériával, videóval

Szellemek lepték el a Szegedi Nemzeti Színházat, de senki nem menekült, mindenki szelfizni akart velük. A padlás 100. előadása előtt a szereplők jelmezben fogadták a nézőket. A rekordot döntő, szerdai előadás minden várakozást felülmúlt, de a legnagyobb meglepetés a tapsrendben jött el. Szinte felrobbant a nézőtér az ujjongástól.

Együttműködés született Szegeden: soha nem látott lehetőségeket kapnak a fiatalok

Együttműködési megállapodást kötött csütörtökön a vármegyei kormányhivatal a SZTE két karával. A cél, hogy az itt tanuló fiatalok Szegeden, a megyében maradjanak és versenyképes, sőt versenyelőnyt jelentő tudásra tegyenek szert, amit a hivatalban végzett gyakornoki munka is segít. A megállapodást a kormányhivatal épületében írták alá.